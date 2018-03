Kamp moet gevolgen eigen beleid gewoon accepteren

Henk Kamp wil asielzoekers uit Irak en Somalië buiten de deur houden (Opinie & Debat, 6 september). Kennelijk is hij vergeten dat hij en de VVD voorstander waren van de Amerikaanse inval in Irak en Nederland formeel de oorlog steunde. Na deze inval zijn er krachten losgekomen die tot een burgeroorlog hebben geleid met 70.000 doden, ontheemden in Irak zelf en bijna drie miljoen vluchtelingen in Jordanië en Syrië. Wij kunnen deze mensen niet opvangen, want Nederland is volgens Kamp uit het lood geslagen door de vele kansarme immigranten. Ik zou zeggen: wees een vent en accepteer de consequenties van je eerdere beleidskeuzes, ook al komt dat politiek even niet handig uit.

Voor Somalische asielzoekers geldt een zelfde hypocriete houding. Nederland steunt via de EU de Somalische interim-regering. Via de UNDP worden de salarissen van vele regeringsvertegenwoordigers betaald, trainingen voor politie en leger, reiskosten, etc. Het gaat hier om moordenaars en verkrachters. De 400 wegversperringen in Somalië worden veelal door deze mensen bemand. Je moet niet alleen je geld afstaan als je er langs wil, als vrouw loop je de kans om verkracht te worden en soms moet je het bekopen met de dood. Bij gevechten in Mogadishu zijn hele wijken platgebombardeerd door het leger van deze interim-regering samen met dat van Ethiopië, waarbij vele burgerdoden zijn gevallen. Meer dan 700.000 mensen zijn de stad ontvlucht en nu hindert de regering de toevoer van voedselhulp aan hen, met het argument dat ze terroristen zouden steunen. In combinatie met aanhoudende droogte dreigt een hongersnood die 3,2 miljoen mensen treft.

De EU betaalt moordenaars en verkrachters om te voorkomen dat een islamistisch bewind aan de macht zal komen. Als je Robert Mugabe heet krijg je sancties opgelegd. Als je tegen moslimfundamentalisten vecht, krijg je geld toe. En als het aan Henk Kamp ligt, wijzen we de mensen die hiervoor op de vlucht slaan ook nog eens de deur.

Rik Delhaas

Journalist, Amsterdam