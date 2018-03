Kabinet wil ouders probleemkinderen hard aanpakken

Het kabinet wil financiële druk uitoefenen op ouders van kinderen beneden de twaalf die zich schuldig maken aan overlast of criminaliteit. Dat blijkt uit een brief die ministers Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Zij willen zo voorkomen dat ouders ”zich aan hulpverlening onttrekken en niet aanspreekbaar blijken op de verantwoordelijkheid voor hun kinderen”. Het kabinet zet vooral in op het beïnvloeden van de ouders. Naast een bestuurlijke boete of het opschorten van de kinderbijslag, mogen ”gezagsdragers” kinderen die zich op straat misdragen naar huis brengen. Dat moet niet alleen de overlast verminderen, maar ook het contact met het betrokken gezin verbeteren. Dit maakt het ook makkelijker om hulp aan te bieden aan het gezin.