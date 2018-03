Justitie gebruikt tegen Zuma

Dat het Openbaar Ministerie in Zuid-Afrika wordt gebruikt om politiek te bedrijven is niet langer een samenzweringstheorie. Rechter Chris Nicholson gebruikte die vermoedens als zijn belangrijkste argument om de aanklachten wegens corruptie, fraude, witwassen en gangsterpraktijken tegen presidentskandidaat Jacob Zuma gisteren „ongeldig” te verklaren.

Daarmee is voor Zuma niet alleen de weg vrij voor het presidentschap en de opvolging van president Thabo Mbeki volgend jaar. De rechter verhief de vermoedens van politieke samenzwering tegen Zuma en zijn presidentiële ambities tot feit. Met name de datum waarop Zuma de aanklachten kreeg te horen, 28 december vorig jaar, was volgens de rechtbank verdacht. Dat was minder dan een week nadat Zuma was benoemd tot de nieuwe leider van regeringspartij ANC, ten koste van Mbeki. Justitie wekte daarmee in elk geval de schijn politieke motieven te hebben, meende de rechter.

„Aan dit alles zit de geur van de werken van Kafka”, zei hij. Het Openbaar Ministerie zou zich hebben laten leiden door president Thabo Mbeki’s wanhoop om Zuma’s opmars naar het presidentschap van Zuid-Afrika op het laatste moment te blokkeren.

Dat was een ferme sneer in de richting van Mbeki. De president had de dag ervoor nog gehoopt zijn politieke erfenis veilig te hebben gesteld met de deal die hij had afgedwongen tussen de strijdende partijen in Zimbabwe. Na 24 uur was die erfenis door de uitspraak van de rechter al weer zo gedeukt dat analisten Mbeki’s positie „onhoudbaar” noemden en suggereerden dat hij moet aftreden.

De rechter sprak zich gisteren niet uit over de vraag of Zuma nu wel of niet steekpenningen heeft aangenomen van Europese wapenbedrijven, eind jaren negentig. Maar buiten de rechtszaal vierde de presidentskandidaat het vonnis als het bewijs van zijn onschuld. „Er zijn nog mensen in dit land die zich wel aan de wet houden”, prees hij de rechtbank.

Het OM kan in beroep gaan en proberen Zuma alsnog voor de verkiezingen veroordeeld te krijgen. Maar de kans daarop is gering. In 2006 werden dezelfde aanklagers ook al op de vingers getikt door een andere rechtbank omdat ze te lang zouden hebben getreuzeld met het formuleren van de aanklacht.

In zijn overwinningsspeech vergeleek Zuma zichzelf met een gewonde Zulu-strijder. „Ik heb wonden over mijn hele lichaam van die andere strijders in mijn omgeving, die me overal gestoken hebben. Gelukkig hebben wij Zulu’s de traditie oorlogen te winnen.”

Die zinspeling op oorlog viel goed op het plein voor de rechtbank in Pietermaritzburg. Een groot deel van de aanhang had zich uitgedost in militaire kleding. Sommigen droegen machinegeweren van karton om Zuma’s lijflied Bring me my machinegun uit te beelden.

Ze pasten ook bij de steeds militantere taal van Zuma’s schilddragers, zoals de voorzitter van de ANC-Jeugdliga, Julius Malema, die maar blijft zeggen bereid te zijn „de antirevolutionaire krachten” voor Zuma te „elimineren”. Met de uitspraak van de rechter gisteren lijken die krachten sowieso niet langer in staat de opmars van Zuma nog te stuiten.

