Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) Budget: 5,7 miljard (3,2 procent van de Rijksbegroting) Justitie geeft miljoenen extra uit om de persoonsgerichte bestrijding van criminaliteit een extra impuls te geven. Voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit is 24,4 miljoen euro extra beschikbaar, vooral voor het uitbreiden van „gedragsbeïnvloedende maatregelen”. Voor verbetering van het toezicht op ex-gedetineerden en ex-tbs’ers is 13,9 miljoen euro extra uitgetrokken. Doel is hiermee recidive en incidenten te verminderen. Justitie verwacht dat het aantal verkeersboetes in 2009 toeneemt tot 12,8 miljoen. Dat levert het departement 40 miljoen euro extra op. Het ministerie verwacht dat er de komende jaren minder cellen in (jeugd)gevangenissen nodig zijn. Dat bespaart volgend jaar 90 miljoen euro op de uitgaven. Om identiteitsfraude bij verdachten en veroordeelden te verminderen is 7 miljoen extra beschikbaar.

Rozenburg, Roel