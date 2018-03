Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) Budget: 6,2 miljard (3,5 procent van de Rijksbegroting) Ruim 4 miljard van de begroting van André Rouvoet gaat op aan inkomensondersteuning van gezinnen. Zo krijgen vanaf volgend jaar gezinnen een bedrag per kind, niet meer per gezin. Dit kindgebonden budget, dat naast de kinderbijslag bestaat, biedt huishoudens met lagere inkomens gerichte ondersteuning. Het gaat in 2009 om 2 miljoen kinderen. Kinderen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening lopen het risico door bezuiniging getroffen te worden. Het kabinet snoeit in de AWBZ-zorg (de zogeheten ondersteunende en activerende begeleiding). Alleen mensen met „ernstig regieverlies of met een ernstige invaliderende aandoening” behouden het recht op begeleiding. Rouvoet verwacht dat meer jongeren daardoor een beroep zullen moeten doen op jeugdzorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Den Haag:22.2.7 Minister Rouvoet. © foto Roel Rozenburg

