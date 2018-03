Paul Groot en Owen Schumacher gaan vanavond hun vijfde Koefnoen-jaar in. Getweeën verlieten ze in 2004 het Kopspijkers-cabaret van de VARA om bij de AVRO aan een eigen programma te beginnen. Ze sloten een contract voor vier jaar. „En daarom vonden we, plichtsgetrouw als we zijn, dat we in elk geval de vier jaar moesten volmaken”, zegt Schumacher, zonder overigens de indruk te wekken dat daarbij sprake was van tegenzin. „Maar na vorig jaar was dus de vraag of er nog genoeg vlees aan zat om ermee door te gaan. Wij vonden van wel. Ik zou niets leukers weten. We hebben nu alweer een tijdlang geen nieuwe afleveringen meer gemaakt, en ik zit hier echt met het gevoel van: ja, we mógen weer!”

Alsof ze leden van een buitenlandse popgroep zijn, of internationale filmsterren, ontvangen Groot en Schumacher de pers in een Amsterdamse hotelkamer die door de AVRO is afgehuurd om het begin van een nieuw Koefnoen-seizoen publicitair luister bij te zetten. Het geven van interviews is niet hun „allergrootste hobby”, geeft Schumacher toe: „Ik werk liever dan dat ik erover praat. Maar we willen natuurlijk wel dat er zoveel mogelijk wordt gekeken. Van een programma dat op zaterdagavond op Nederland 1 direct na Paul de Leeuw wordt uitgezonden, wordt eigenlijk wel verwacht dat er ongeveer een miljoen mensen kijken.”

Tot dusver hadden de makers van het satirische Koefnoen niet te klagen over de aandacht van het tv-publiek. Al menigmaal trokken ze het gevraagde miljoen kijkers. Met imitaties van politici en andere prominente Nederlanders (hoogtepunt: het raak getroffen gegiebel van Gerard Joling en Gordon op bezoek bij de Hofstadgroep) en met zelfgecreëerde types als het labbekakkerige yuppenstel Joris en Monique, wisten Groot en Schumacher een ongebruikelijk soort dubbelsucces te bereiken.

Hun programma is niet alleen populair bij een groot publiek, maar ook bij de meeste critici. In 2006 werd Koefnoen, als „graadmeter voor de tijdgeest”, bekroond met de Nipkowschijf.

De AVRO heeft hen al die tijd volledig vrijgelaten in wat ze verzonnen, zeggen ze. Hooguit herinneren ze zich een omroepfunctionaris die vond dat het wel „iets gezelliger” kon – een opmerking waar ze niet echt raad mee wisten. Misschien bedoelde de man dat het programma wel eens wat „hermetisch” was, oppert Groot: „De items hebben vaak een wat filmachtige vorm, waardoor niet iedereen onmiddellijk in de gaten heeft waar het nú weer over gaat. Zo gaat de eerste minuut wel eens verloren. Mede daarom hebben we vorig seizoen de vorm van de nieuwsrubriek geïntroduceerd, die ons de ruimte geeft elk item even met één of twee zinnetjes in te leiden. Zodat je er als kijker meteen in zit. Dat geeft het programma iets meer structuur en maakt het ook iets toegankelijker.” Ook dit seizoen biedt die parodie op een jachtige nieuwsrubriek (Niwz!), waarin Groot en Schumacher afwisselend de vlot bedoelde presentatoren spelen, de samenhang die eerder soms ontbrak.

Het is een vorm die enigszins doet denken aan het aloude Keek op de week, waarin Kees van Kooten en Wim de Bie eveneens als verbindende factor tussen hun scènes fungeerden. Maar met één belangrijk verschil: terwijl Van Kooten en De Bie min of meer als zichzelf in beeld kwamen, blijven Groot en Schumacher verscholen achter de typetjes die ze ook in die presentatierol spelen. En zo zal het voorlopig ook wel blijven.

Schumacher: „De laatste jaren hebben we ons bij de start van elke nieuwe serie even afgevraagd of we niet óók eens iets als onszelf moesten doen. Misschien zou zoiets een authentieker gevoel aan het programma geven, dachten we dan. Maar tot dusver was het vooral Paul die er niet aan wilde.”

Groot: „Ik ben er te bescheten voor, denk ik. En ik zou ook niet zo goed weten hoe ik mezelf zou moeten spelen in een iets versterkte vorm. Want dat doe je dan. Je maakt een verhevigde vorm van jezelf. En in een komisch duo versterk je de onderlinge verschillen die er zijn. Kijk naar Van Kooten en De Bie en naar French en Saunders, die doen dat óók. Maar Owen en ik zijn behoorlijk vergelijkbaar qua temperament; dat maakt het heel moeilijk om onszelf tot goeie personages te maken. We zijn veel te eender om een goed komisch duo te maken.”

Schumacher: „We hebben het wel eens geprobeerd, maar dan zaten we alle twee veel te genuanceerd te wezen. Niet alleen was er qua aankleding niets te zien, maar ook de mening was dus tamelijk zwak. Zelf ben ik er wel aan gewend om een uitvergrote versie van mezelf te spelen, omdat ik jarenlang stand-up comedy heb gedaan. Maar ik vind het eerlijk gezegd ook wel prettig niet voortdurend overal te worden herkend.”

Evenmin gaat het Koefnoen-duo in op de vele verzoeken van andere programma’s om even een typetje te komen spelen.

Schumacher: „Ja, dat wordt vaak gevraagd – kom even Balkenende doen. Maar zoiets gaat bijna nooit goed. Als ik Balkenende doe, heb ik een mening over iets waarmee hij is begonnen. Daar wil ik goed over hebben nagedacht, om dan een zo gecomprimeerd mogelijke tekst te kunnen schrijven.

„Improviseren is heel moeilijk op de televisie, dat wordt enorm onderschat. En daar komt bij dat er bij die andere programma's vaak publiek zit, waardoor je wilt scoren. Dan kies je de snelste weg naar de grap. Je gaat dingen zeggen die Balkende nooit gezegd zou hebben. Ook is ons wel eens gevraagd om als typetjes in RTL Boulevard te komen zitten. Maar dan ga je jezelf tot onderdeel maken van een systeem waar je niet bij moet willen horen. Het is al lastig genoeg om mensen tegen te komen die jij hebt gepersifleerd. Stel je voor dat je ze aardig gaat vinden – dan durf je een volgende keer lang niet zo scherp meer te zijn.”

Het maken van Koefnoen vergt veel televisie kijken, om potentiële parodieslachtoffers op te sporen en om programmavormen te zien die zich laten persifleren – bij voorkeur alle twee tegelijk, zoals in de scène waarin Rita Verdonk een rampzalige auditie aflegde in een Op zoek naar Evita-achtige talentenjacht.

Groot: „Vakmatig zit je naar een hoop narigheid te kijken, ja. Zo’n realityserie bij een castingbureau bijvoorbeeld, daarvan moet je toch zien wat voor mechanisme erachter zit, zodat je het misschien eens kunt gebruiken in iets anders. Veel nieuwe bekende Nederlanders die zich lenen voor een persiflage zijn er de laatste tijd trouwens niet bij gekomen. Wat dat betreft was de LPF-tijd een heerlijke tijd.”

Ook het komend seizoen worden Groot en Schumacher weer vergezeld door vaste gastacteurs als Plien van Bennekom, Bianca Krijgsman, Marjan Luif, Sanne Wallis de Vries en Jeremy Baker. „Dat gaat net zo als het vroeger bij Kopspijkers ging. We zoeken iemand voor een bepaalde rol en dan hopen we dat degene die daarvoor de beste is, tijd heeft. Veel mensen hebben natuurlijk nog andere verplichtingen, vaak in het theater. Wij waren in het Kopspijkers-cabaret de enigen die er bijna niets naast deden. De anderen moesten meestal ’s middags om 3 uur alweer de bus in om ergens op te treden. Maar in principe doet iedereen dit seizoen weer mee. Alleen is Erik van Muiswinkel dit najaar helaas druk met iets anders. Toch heeft hij wel gezegd: als er iets héél leuks voorbijkomt, moet je me bellen. Welnu, ik denk dat Erik wel eens een hele goeie John McCain zou kunnen zijn.”

Meer dan acht afleveringen zitten er dit seizoen niet in. „De afgelopen twee jaren hebben we in het najaar én in het voorjaar een serie gemaakt,” stelt Schumacher vast. „Dat ging wel, maar als je je, zoals wij, met alles wilt bemoeien en overal bovenop wilt zitten, kun je er helemaal niets meer naast doen. Terwijl wij het leuk vinden af en toe ook nog met iets anders bezig te zijn.” Zo speelt Paul Groot komend voorjaar, samen met Marc-Marie Huijbregts en Dick van den Toorn, in de toneelkomedie Hotel Atlantico van Frank Houtappels, die ook teksten voor Koefnoen schrijft. „Toneel verveelt me geen moment,” zegt Groot. „Ik vind iedere keer weer nieuwe manieren om iets te spelen. Dat zou ik niet graag willen missen.”

In elk geval is nu al met de AVRO afgesproken dat er ook volgend najaar weer een Koefnoen-serie wordt gemaakt.

Koefnoen, vanaf vanavond, Ned. 1, 21.25-22.00u, www.koefnoen.nl