Iran wil geen speelbal zijn tussen Rusland en Amerika

Waar de buitenlandse vrienden van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad het nieuwe, assertieve, Rusland innig omarmen als bondgenoot tegen de Verenigde Staten, weet de Iraanse regering zich nog geen raad met de veranderde internationale verhoudingen. Iran vertrouwt de Russen niet.

Landen als Venezuela en Syrië, die zich graag als tegenstanders van de VS profileren, haastten zich steun voor Rusland uit te spreken, toen dat in augustus in een oorlog met het pro-Amerikaanse Georgië verzeild raakte. Maar in Iran, al jarenlang ‘vijand nummer 1’ van de Amerikanen, heerst achterdocht over de Russische bedoelingen.

‘Noch oost, noch west’ was al de leus waarop de overleden Iraanse revolutionaire leider ayatollah Ruhollah Khomeiny hamerde. En dat was geen nieuw principe van de Iraanse buitenlandpolitiek. De door Khomeiny’s islamitische revolutie (1979) verdreven sjah kocht zijn wapens bewust van beide grootmachten om van geen van beide compleet afhankelijk te zijn.

„Iran is tegen oorlog, maar is blij dat Rusland zijn plaats als wereldmacht opeist”, zegt Kazem Jalili, woordvoerder van de buitenlandcommissie van het Iraanse parlement over het conflict in Georgië. De parlementariër kiest zijn woorden zorgvuldig. „Iran is erbij gebaat als de Amerikaanse hegemonie wordt doorbroken. Maar als blijkt dat Rusland niet serieus is in deze ambitie, dan kan het Iran in gevaar brengen.”

Dat gevaar schuilt voornamelijk in de gevoelige samenwerking op nucleair gebied. De Russen spelen een dubbele rol in de internationale discussie over het omstreden Iraanse nucleaire programma. Ze hebben tot nu toe economische sancties tegen Iran gesteund, omdat Teheran weigert zijn uraniumverrijkingsprogramma te bevriezen, maar werken tegelijkertijd aan een kerncentrale in Iran en leveren de brandstof voor deze installatie. Rusland heeft dus invloed over Iran en iedere verandering in de status quo maakt de Iraniërs nerveus.

„We moeten oppassen dat we geen kaart worden in een spel tussen de Verenigde Staten en Rusland”, zegt Jalili. „Als Georgië slechts een tactische zet was van de Russen, en ze niet echt de ambitie hebben om een wereldmacht te worden, dan kunnen ze in de toekomst wellicht Iran voor Georgië ruilen met de Amerikanen”, schetst de parlementariër. Er is angst dat het Kremlin en Washington een compromis sluiten over Georgië, waarbij Russische steun voor Iran zou komen te vervallen.

„De kans bestaat dat de Russen het tapijt onder onze voeten wegtrekken. Daar moeten we voor oppassen”, zegt Sadegh Kharrazi, vroeger ambassadeur in Frankrijk en nu voorzitter van een denktank. „Maar op de korte termijn kunnen we partners zijn. Spanning tussen het Westen en Rusland is goed voor Iran”, zegt hij. „De Russen hebben een veto in de VN-Veiligheidsraad. Als ze niet meer met de Amerikanen meestemmen is dat in ons voordeel.”

Iraanse politici en diplomaten pakken graag de wereldkaart erbij om uit te leggen hoe gevoelig de strategische ligging van het energierijke Iran is. Iran, ingeklemd tussen het Midden-Oosten, Azië en Rusland, is verscheidene malen door buitenlandse mogendheden binnengevallen. De laatste keer was tijdens de Tweede Wereldoorlog toen Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie Iran vier jaar gezamenlijk bezet hielden. Rusland heeft de afgelopen 300 jaar grote delen van wat ooit Iran was overgenomen, waaronder Georgië, dat tot 1813 deel van Iran uitmaakte.

Het wantrouwen zit diep. „Rusland heeft Iran uit elkaar doen vallen, heeft ons diverse keren bezet en speelt nu met ons nucleaire programma”, vindt Housang Talé, historicus en schrijver van boeken als ‘Iran in de klauwen van de beer’ en het zesdelige ‘Uiteenvallen van Iran’. Toch kan Iran het zich niet veroorloven om de grote buur te negeren, zegt Talé.

„We moeten balanceren tussen onze vijanden om te overleven, Iran staat nu onder druk van het Westen, dus worden we gedwongen om met Rusland samen te werken”, zegt Talé. „Maar we moeten met niemand een blijvende alliantie aangaan, want dat brengt alleen problemen.”

Rasoul Mousavi, directeur-generaal van het onderzoeksinstituut van het Iraanse ministerie van Buitenlandse zaken, is het daarmee helemaal eens. „Iran heeft geen andere mogelijkheid dan het spelen van een gevoelig politiek spel om zijn onafhankelijkheid te bewaren”, zegt hij. Volgens hem is het gedrag van Rusland onvoorspelbaar. „Op dit moment denken we wellicht dat we parallelle belangen met ze hebben, maar dat kan morgen weer anders zijn. Iran heeft geen vast beleid ten aanzien van Rusland.”

Sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 is de bilaterale relatie verbeterd. Handel is toegenomen. Iran heeft de status van waarnemer bij de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een regionale veiligheidsraad met Rusland, China en ex-Sovjet–republieken.

De huidige politiek van Iran en Rusland is om confrontaties in de regio te ontwijken, zegt Mahmoud Shouri, Rusland-expert van het Iraanse Centrum voor Strategische Studies, dat wordt geleid door tegenstanders van de regering- Ahmadinejad. „Iran en Rusland hebben hun ambities in de regio zo gedefinieerd dat de ander zich niet bedreigd voelt.”

Maar er zijn wel degelijk conflictpunten. Naast de gevoelige nucleaire relatie met Rusland is er sinds 1991 een strijd ontstaan over de begrenzing van Kaspische zee met zijn gas- en olievelden. Daarnaast kijkt Iran met argwaan naar de gevolgen van het Russisch-Georgische conflict voor de grenzen in de Kaukasus. „We moeten erg voorzichtig met de positie van de etnische minderheden in de Kaukasus omgaan”, legt Shouri uit. Iran erkent de van Georgië afgescheiden regio’s Zuid-Ossetie en Abchazië dan ook niet: het heeft zelf etnische minderheden die wel eens zouden kunnen geïnspireerd worden door onafhankelijkheid van andere volkeren.

„Iran stelt voor dat Georgië en Rusland terugkeren naar hun posities voordat de oorlog losbarstte. Iran wil geen veranderingen in internationaal getrokken grenzen”, zegt de analist. „We willen niet dat deze crisis zich uitbreidt. Instabiliteit is gevaarlijk. Dat weet iedereen.”