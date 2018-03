Innerlijke rijkdom door miljoenenerfenis

Willemijn van Benthem

Marjan Sax (60) was 25 jaar toen ze na het overlijden van haar vader wees werd en van haar ouders 3,5 miljoen gulden erfde. „In die tijd was dat veel, heel veel geld”, zegt de moderne zestiger nu terugblikkend. Ze zit in haar kantoor aan de Amsterdamse gracht, de onderste etage van het pand dat ze destijds ook erfde. Afgezien van het verdriet dat ze ervoer, was het voor haar een enorme schok om ineens multimiljonair te zijn.

Vooral omdat ze strijdbaar bezig was in de linkse vrouwenbeweging en vond dat kapitalisten niet deugden. „En in een klap was ik één van hen.” Ze durfde het haar vrienden niet te vertellen, hield het geheim. Wel betrok ze het huis. „We zijn er met een grote groep gaan wonen. Daar werden mij geen vragen over gesteld.”

Het pand bewoont ze nog steeds, nu met wat minder mensen. En ze houdt er intussen kantoor. Sax heeft een adviesbureau opgericht voor mensen die hun geld strategisch en zinvol willen investeren. Ze weet uit eigen ervaring dat je om te beginnen adviseurs moet zien te vinden die bij je passen. „Ik kreeg van mijn accountant steeds te horen dat het geld niet minder mocht worden.”

Sax is ineens fel in haar bewoordingen. „Dat slaat natuurlijk nergens op. Als je twintig miljoen hebt, waarom kun je het dan niet met negentien miljoen doen?” In haar geval raadde haar belastingadviseur haar daarnaast nog met klem aan toch vooral te verhuizen naar Liechtenstein of de Antillen. Ze studeerde in die tijd politicologie in Amsterdam. En ze had geen zin om Nederland te verlaten.

Je zou zeggen dat ze dan de neiging moet hebben gehad om het geld geheel weg te geven. „Bijna niemand zegt: ik wil het geld niet. Het is toch aantrekkelijk. En daarbij had mijn vader er hard voor gewerkt. Mijn ouders waren Duitse Joden die waren ondergedoken in Nederland. Na de oorlog ging mijn vader het ijzer in.”

Toen haar vader overleed, had Sax geen idee dat ze zoveel zou erven. „Geld was een taboe. Er werd niet over gepraat. Dat raad ik mijn cliënten nu wel aan. Betrek je kinderen bij het familiekapitaal, neem de zaken met ze door en neem ze mee naar de bank.”

In haar tijd had de kersverse miljonair geen nabije familie die haar kon helpen. Het voordeel daarvan was dat ze ook niet op haar vingers werd gekeken. Sax besloot het kapitaal te gebruiken om de positie van de vrouw te verbeteren. Ze bleef haar oorspronkelijke missie volgen. Met vier andere vrouwen richtte ze de stichting Mama Cash op, een organisatie die de positie van de vrouw wereldwijd wil versterken door te helpen met investeringen.

Ze leende 2,5 miljoen aan de stichting, die van de rente kon bestaan. „In die tijd stond de rente nog op tien procent, dus dat liep snel op. We hadden 250.000 euro per jaar te besteden.”

Daarnaast hadden de vrouwen besloten dat het geld belegd mocht worden – al was ook dat een kapitalistische gedachte – maar niet in zaken als olie of atoomenergie. „Wat ik van die periode vooral heb geleerd, is dat geld weer geld aantrekt. De stichting kwam betrouwbaar over omdat we geld in kas hadden. Dat hielp aardig met de werving van fondsen.”

Mama Cash draait al decennia op zichzelf. Sax richtte behalve haar adviesbureau ook De Erfdochters op, een groep vrouwen die in dezelfde situatie zaten als zij. Het eerste wat ze daarom aan mensen vraagt die bij haar om hulp komen, is: wat zijn je persoonlijke drijfveren? Welke veranderingen wil je tot stand brengen? Sax: „Hoe beter je dat kunt omschrijven, des te beter kun je nagaan of je succes boekt met je investeringen.”

De vragen over drijfveren stelt ook de Triodos Bank, die zich afficheert als een maatschappelijk en milieubewuste bank, aan nieuwe klanten. Directeur private banking Albert van Zadelhoff (51) vertelt dat zijn medewerkers veel tijd besteden aan de persoonlijke situaties van de mensen. Het zijn vrij psychologische gesprekken die de medewerkers voeren met hun klanten. Het eerste onderwerp dat deze bank met een nieuwe vermogende klant doorneemt, is het zeker stellen van het eigen bestaan. „Het begint altijd bij jezelf. Normaliter maken we twee potten: de existentiepot om zelf van te leven en een pot voor andere dingen.”

Wel ziet Van Zadelhoff plotseling rijk geworden klanten losser worden in hun bestedingen. Dat merkte ook Sax. In het begin negeerde ze haar volle bankrekening en leefde ze zo zuinig als voor haar erfenis. Nadat ze het geld had ingezet voor haar goede doel, kon ze er losser mee omgaan.

Een ander voorbeeld komt van een 48-jarige vrouw die door miljoenen in beheer te krijgen van haar schuldgevoel is afgekomen. „Omdat ik opgroeide in een meer dan bemiddeld gezin, heb ik me altijd schuldig gevoeld tegenover mensen die het minder hadden.”

Dat ging zo ver dat ze er helemaal niet meer toe kon komen iets voor zichzelf te kopen. Ze zette zich, net als haar moeder, steeds meer in voor goede doelen. Dat deed ze naast haar eigen ontwerpbureau dat ze met haar man runde. Haar neef intussen, had zijn bedrijf verkocht en hield daar een vermogen aan over. In Argentinië wilde hij daarmee straatkinderen helpen, maar hij kon niet goed zijn weg vinden. Zij besloot op zijn verzoek met haar man die projecten te gaan begeleiden. Haar stichting investeert nu geld in kleine landbouwbedrijven in bijvoorbeeld Zuid-Amerika. „Op die manier kunnen we structureel hulp bieden en bijdragen aan de opbouw van het land. Anders blijft het water naar de zee dragen.”

Het hebben van geld is voor haar geen last meer, ze kan er nu juist goed mee omgaan. Er zelfs van genieten. „Ik heb inzicht verworven in mensen, wereldproblemen en waardes. Ik voel me vooral innerlijk heel rijk.”