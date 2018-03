Haar zwangerschap is ver gevorderd, maar als ’s nachts de telefoon gaat omdat er werk aan de winkel is, klaagt ze niet, maar stapt ze kordaat haar bed uit, terwijl haar man eieren voor haar gaat bakken. Ze spreekt met een merkwaardig accent, dat meteen verraadt dat ze niet uit de grote stad komt, maar het zou een grote vergissing zijn om haar daarom te onderschatten. Ze is bepaald niet bang voor snijdende wind, ijs en sneeuw en ze kan ook nog eens uitstekend overweg met een schietwapen.

De gedenkwaardige politievrouw Madge Gunderson in de de klassieker Fargo (1996) van de broers Joel en Ethan Coen, appelleert aan dezelfde Amerikaanse mythen als Sarah Palin, gouverneur van Alaska, en veelbesproken running mate van John McCain bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Frances McDormand kreeg een Oscar voor haar portret van een sterke politievrouw in small town America.

Het individu dat zich op eigen kracht staande weet te houden in een woeste, onbarmhartige natuur – daar gaat het vaak om in de Amerikaanse populaire verbeelding. Ook in Fargo, en ook bij de politieke lancering van de jagende ijshockeymoeder Palin.

Obama moet het hebben van een rationeel appel aan de kiezers: hij is zó goed gekwalificeerd voor de baan als president dat de kiezers hun irrationele vooroordelen over zijn huidskleur en zijn rare naam opzij moeten kunnen zetten. De Republikeinen doen juist een beroep op de mythen van de Amerikanen. Dat was ook al zo bij George Bush, met zijn wijdbeense loopje en zijn cowboyretoriek over Bin Laden.

En het werkt. Vergeleken met de als filmpersonage opgebouwde lancering van Palin is de historische kandidatuur van Barack Obama alweer een beetje saai.

Zoals zo vaak bij de Coens gaat ook Fargo over een diabolisch plan van een kleine krabbelaar, dat al snel volledig in de soep loopt. Autodealer Jerry Lundegaard (William H. Macy), huurt twee criminelen in om zijn eigen vrouw te laten ontvoeren, en zo het losgeld op te strijken van zijn rijke schoonvader. Twee onschuldige voorbijgangers en een politieman leggen daarbij het loodje.

Madge Gunderson moet de zaak onderzoeken, en aarzelt daarbij niet om haar mannelijke collega even te corrigeren: „I’m not sure I agree with you a hundred percent on your police work there, Lou.”

Ze is zelfs niet uit het lood te krijgen, als ze een van de criminelen op heterdaad betrapt, terwijl hij het lichaam van zijn kameraad tracht te laten verdwijnen door hem in een houtversnipperaar te stoppen (we zien nog net een voet met een sok erom).

„Ik neem aan dat dat je medeplichtige was, in de houtversnipperaar”, constateert Madge kalm.

„A lot can happen in the middle of nowhere”, luidde de tagline op het affiche van Fargo. Sinds Palin kunnen we dat alleen maar beamen.

Peter de Bruijn