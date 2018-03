In de rij voor Noord-Korea

Hij weet niet waarom hij relatief ongehinderd door het meest gesloten land ter wereld mag reizen. „Ik denk dat de koffers met geld die ik meebreng zonder meer een rol spelen”, zegt Frans Broersen (56).

Noord-Korea, de Nederlander is er al vijf keer geweest. Elke keer brengt hij woeste rivieren, watervallen en overdadige rotspartijen mee terug. Tweeduizend kunstwerken heeft hij nu, een selectie daarvan was deze zomer te zien in musea in Litouwen en Letland. Op dit moment is hij in gesprek met de Hermitage in Sint-Petersburg en Tallinn zit ook nog in de pijplijn. Aan de Oostzee staan ze deze zomer in de rij voor Noord-Koreaanse kunst.

„De kunstenaars zijn technisch goed onderlegd”, zegt Skaistis Mikulionis, curator van het Litouwse Kunstmuseum (LDM). „Ze zijn natuurlijk niet vrij, maar de beste films in Midden-Europa werden ook onder het communisme gemaakt en zeker niet nu. En het is zó exotisch: we weten bijna niets over Noord-Korea.” In Litouwen werd de tentoonstelling door bijna 40.000 mensen bezocht. Een groot succes, zegt Mikulionis.

Broersen is eigenlijk ondernemer: zijn bedrijf in Litouwen fabriceert houten winkelpuien en antieke deuren en trappen voor de Nederlandse markt. „We doen hier het snijwerk dat in Nederland bijna is uitgestorven”, zegt hij. Zijn verzamelwoede ontstond in de jaren tachtig, in de toenmalige Sovjet-Unie. Wat hij daar toen voor een habbekrats kocht, bleek later een veelvoud waard, zeker na de val van het communisme.

Die succesformule wil hij nu herhalen. „Ik ben kunstliefhebber, maar het is natuurlijk ook een langetermijninvestering.” Broersen denkt dat Noord-Koreaanse kunst minstens zo populair kan worden als de Chinese nu al is. De suggestie dat hij met zijn aankopen een misdadig regime steunt, verwerpt hij. „Ik koop rechtstreeks van de kunstenaars voor prijzen waarop Nederlandse schilders jaloers zouden zijn. Ik ga ervan uit dat ze het geld mogen houden, maar ik kan het niet controleren.” Voor de werken betaalde hij tot nu toe tussen de honderd en de 17.000 euro.

„Het lijkt me sterk dat ze het mogen houden”, zegt Jane Portal van het British Museum, die een boek schreef over Noord-Koreaanse kunst. Portal kocht in het verleden verschillende werken aan voor haar museum en dat verliep, zegt ze, altijd via overheidsinstanties zoals het Noord-Koreaanse ministerie van Cultuur. Maar ook zij ziet geen morele bezwaren. „We moeten ook met moeilijke regimes in contact blijven. Beschouw het als een soort culturele diplomatie.”

Broersen wordt in Noord-Korea altijd begeleid door staatstolken, maar toch voelt hij „authentiek contact” met sommige kunstenaars. „Het zijn mensen zoals jij en ik, ze lachen net zo vaak, hebben dezelfde humor.”

Het regime in Pyongyang koesterde aanvankelijk wantrouwen, maar dat sloeg later om in dankbaarheid. „We zijn ervan overtuigd dat de bezoekers aan de expositie het nobele en vlijtige leven van het Noord-Koreaanse volk zullen ervaren”, aldus een in de catalogus afgedrukte brief van het cultuurministerie.

De artistieke waarde van de werken is niet altijd evident. „Ze zijn goed gemaakt, maar de inhoud is beperkt”, zegt Portal. „De kunstenaars zijn ergens in de jaren vijftig van de vorige eeuw blijven steken en kunnen zich de artistieke ontwikkelingen elders in de wereld vaak simpelweg niet voorstellen.” Maar Broersen benadrukt dat in zijn collectie namen zitten die op grote beurzen voor Aziatische kunst eerste prijzen en gouden medailles hebben gewonnen.

Het creatieve proces is uiteraard streng aan banden gelegd. „Naakt kan niet en het maken van abstracte of conceptuele kunst is verboden”, zegt Broersen. Of, zoals leider Kim Jong-Il eens zei: „Kunst die de mensen niet begrijpen, kan geen goede kunst worden genoemd, ongeacht het talent van de kunstenaar.”

Op de tentoonstelling is goed te zien dat de Noord-Koreanen zeer gecharmeerd zijn van het impressionisme, maar ook hier is de thematiek beperkt en bijna cliché: spelende kinderen op het strand, een bloeiende achtertuin, een schaapherderinnetje, een traditioneel volksfeest.

Op de overgrote meerderheid van de werken draait het echter om bombastische landschappen. „Ze zijn erg trots op hun land”, zegt Broersen, die veel van de afgebeelde natuur „met eigen ogen” heeft gezien.

Hij heeft ook grote armoede gezien, vooral op het platteland, maar op de schilderijen is hiervan geen spoor terug te vinden, geeft hij toe. Zelfs verhulde maatschappijkritiek, wat onder het communisme in Midden-Europa heel veel voorkwam, is nergens te bekennen.

Opvallend afwezig is het echt sociaal-realistische werk, van stoere arbeiders en daadkrachtige leiders. „Ik word er wel altijd mee bedolven als ik daar ben”, aldus Broersen. „Maar het interesseert me niet zo.” Gelukkig maar, want volgens Portal blijken juist die schilderijen vaak niet origineel te zijn. „Ze worden voor toeristen gereproduceerd.”