Als kind moesten we onder de vensterbank gaan liggen als ‘ze’ door de straat trokken. Nooit begrepen waarom. Zigeuners. Ze moesten niet zien dat er kinderen waren. Want dan viel er wat te halen. Wij kinderen, bijvoorbeeld. Of zoiets. Het was een gebruik, hoor, in andere gezinnen gebeurde het ook, dat onder de vensterbanken liggen. En o ja, achterdeur op slot, jongens!

Het beeld is ongeschonden. Kijk maar. Het zijn schatrijke bedelaars. Ze zijn helemaal niet arm. Ze doen alsof en verder is het een kwestie van prioriteiten. Wel dure auto’s, geen onderwijs voor de kinderen. Wel al dat goud, geen fatsoenlijke broek voor het kroost.

De smekende blik bij de metro-ingang , de opgehouden hand, de gepijnigde grimas – die zijn, voorzover niet gespeeld, des Balkans. Afrikanen of Arabieren zie je nooit bedelen, die hebben ten minste nog eergevoel.

Vooroordelen – we kunnen niet zonder. Psychiater/essayist Theodore Dalrymple schreef er net een boek over. Waar gevaar in de lucht hangt, maken we ons uit de voeten, zonder te wachten op een sluitend bewijs, en dat is (soms) maar goed ook.

Laten we een test doen of we ook zo denken zonder acuut gevaar. Is de auto op de foto eigendom van de echtgenoot van de vrouw in het geel? Heeft die echtgenoot tatoeages en een oorring, net als al zijn vrienden? Heeft hij zijn auto eerlijk verdiend? Is de belastingdienst op de hoogte van inkomsten en de bron daarvan? Groeien de kinderen op in een sfeer van gewelddadigheid? Worden ze verwaarloosd en blijven ze verstoken van onderwijs?

Is het ja-ja, nee-nee, ja-ja geworden? Vast wel. Iedere andere uitkomst schreeuwt om argumenten. Deze niet. Je ziet het met eigen ogen. Kijk maar.

Pieter Kottman