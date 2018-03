Ik heb nog nooit bij Jort Kelder op schoot gezeten

Naar het menselijk geheugen is al veel onderzoek gedaan. Keer op keer blijkt dat zelfs onze levendigste herinneringen vaak verre van betrouwbaar zijn. RTL4-nieuwslezer Rick Nieman zegt in NRC Handelsblad van dinsdag 9 september zich een nachtelijke uitzending van Barend en Van Dorp over de Amerikaanse verkiezingen te herinneren met als hoogtepunt het moment waarop ik bij Jort Kelder op schoot belandde.

Mijn geheugen laat mij ook wel eens in de steek, maar ik weet vrijwel zeker dat ik nooit te gast ben geweest in een nachtelijke uitzending van Barend en Van Dorp over de Amerikaanse verkiezingen. Daarnaast weet ik honderd procent zeker dat ik nooit op schoot ben beland bij Jort Kelder. Noch in die uitzending, want daar was ik niet, noch op enig ander moment.

Aangezien ik eraan hecht op correcte wijze in het collectieve geheugen van de NRC Handelsbladlezers geprent te staan én omdat ik graag als slijpsteen voor de geest van Rick Nieman fungeer, heb ik gemeend deze onjuiste voorstelling van zaken te moeten rechtzetten middels dit schrijven.