'Ik heb geen wapens, ik val niemand lastig, ik wil alleen bidden'

Controlepost Kalandia, die de Palestijnse stad Ramallah van het verderop gelegen Jeruzalem scheidt, is een vesting. Israëlische soldaten schuilen achter een geïmproviseerde muur van betonblokken. Nerveus proberen groepjes zwaarbewapende militairen een groeiende menigte Palestijnen met handgebaren terug te dringen. Het verkeer is een chaos: toeterende taxi’s en bussen kunnen niet meer voor- of achteruit.

In de herrie valt de man met een fles water in eerste instantie niet op. Totdat hij luid roepend naar voren loopt en toegang tot Jeruzalem eist. „Ik ben een moslim, ik heb het recht te gaan bidden.” De soldaten proberen hem weg te sturen, maar de man raakt over zijn toeren. „Schiet me dan dood, klootzakken!” De man wordt in de boeien geslagen, maar een groepje Palestijnse mannen weet de militairen om te praten. De man wordt vrijgelaten.

Het is weer grimmig bij de controleposten die de inwoners van de Palestijnse gebieden scheiden van de weg naar Jeruzalem. Tijdens de vastenmaand ramadan proberen tienduizenden Palestijnen vanuit de bezette Westelijke Jordaanoever op vrijdagmiddag de Al-Aqsa-moskee in de Oude Stad van Jeruzalem te bereiken. De moskee, de op twee na heiligste plek voor moslims, kan op deze dagen 90.000 bezoekers halen. „Een gebed in de Al-Aqsa-moskee telt vijfhonderd keer zwaarder dan een gebed thuis”, zegt Rashid Ibrahim, die met zijn zoon bij de betonnen afscheiding staat. Ibrahim heeft haast en is geïrriteerd. Het vrijdaggebed begint al over een uur. Bovendien heeft hij de hele dag niets gegeten of gedronken. „Is dit godsdienstvrijheid? Ik heb geen wapens, ik val niemand lastig. Ik wil alleen maar bidden.”

Fiddah, een vrouw van 44, is vanochtend vroeg met een bus dorpsgenoten uit het noorden van de Westelijke Jordaanoever naar Ramallah vertrokken. Vier controleposten heeft ze al gepasseerd, deze laatste moet ook lukken. Ze heeft tegen de hitte een natte doek over haar hoofddoek gelegd. Eindelijk, zegt ze, wil ze de Al-Aqsa-moskee eens in het echt zien. „Die ken ik alleen van de televisie.”

Maar tot nu toe heeft ze geen geluk. Bij de betonblokken waar het leger zich heeft verschanst, is een plakkaat opgehangen. Alleen vrouwen die ouders zijn dan 45 mogen door. Bij mannen ligt de leeftijdgrens op 50 jaar. Fiddah waagt het er weer eens een keertje op. Maar al snel komt ze weer teruggelopen, de armen gespreid. „Het symbool van de islam, en ik mag er niet naartoe. Ik voel me gedeprimeerd, ik wil naar huis.”

Israëlische veiligheidsdiensten zijn al weken zenuwachtig over het verloop van de ramadan. Israëlische media citeerden de afgelopen weken legerwoordvoerders die zeiden dat er kansen zijn op rellen in Jeruzalem. Een menigte van tienduizenden (vastende) moslims is volgens het leger lastig in de hand te houden. Het centrum van Jeruzalem is deze vrijdag dan ook vergeven van de militairen en politieagenten. Met linten zijn de meeste wegen rondom de Oude Stad afgezet. Alleen oudere mannen en vrouwen mogen vanuit de Westelijke Jordaanoever komen bidden. Maar juist de lange rijen bij de controleposten naar Jeruzalem, bedoeld om Palestijnen te weren, leidden vorige week vrijdag tot kleine relletjes. Bij Kalandia gooiden enkele tientallen Palestijnen stenen naar soldaten.

Ook deze ochtend groeien de rijden voor de controleposten. Slechts een enkeling van de honderden wachtenden bij Kalandia wordt door de zwaar bewaakte voetgangerstunnel gelaten, de meeste mensen worden weggestuurd. De meeste Palestijnen die niet verder mogen, blijven een beetje rondhangen rondom de controlepost.

Op zulke dagen is begrip voor de Palestijnse president Mahmoud Abbas erg moeilijk te vinden. Abbas zei gisteren tegen de Israëlische krant Ha’aretz door te willen praten over vrede met de opvolger van scheidend premier Ehud Olmert. Mocht uit een vorige maand gehouden peiling nog blijken dat de meerderheid van de Palestijnen Abbas steunt, vandaag kan hij op straat geen goed doen.

Kijk, smaalt Hashim al-Khani, buschauffeur in Ramallah, als hij naar de Israëlische soldaten wijst. „Als je weet dat je eigen volk onderdrukt wordt door een bezettende macht, waarom heb je dan niet het lef om te zeggen: stik maar in je vredesproces?” Weet je welke taal Israël wel spreekt, voegt een vriend eraan toe. „De taal van de intifadah. En dan zonder Abbas.” Hou toch op, corrigeert Al-Khani zijn vriend. „We hebben een slechte president, maar het is wel onze president.”