IJskoude racebaan

Deze week is bij Genève in Zwitserland de grootste deeltjesracebaan van de wereld gaan werken – de Large Hadron Collider. Misschien had je het al gehoord.

De baan ligt diep onder de grond in een tunnel die 27 kilometer lang is. Die tunnel vormt een cirkel en ligt ingeklemd tussen het meer van Genève en de bergen van de Franse Jura.

Als je flink zou doorstappen, zou je er in vijfenhalf uur één keer doorheen kunnen lopen. Maar in de tunnel mogen geen mensen komen. En zelfs als je wél in de tunnel kon staan, zou je de deeltjes niet voorbij zien racen. Ze vliegen namelijk door een hele lange afgesloten buis, en bovendien zijn ze waanzinnig klein: een biljoen keer kleiner dan een mug.

Die buis is van te voren zo leeg mogelijk gepompt. Er zit tien keer minder gas en lucht in dan je rond de maan vindt. Zo gaan die deeltjes extra snel, want ze hoeven niet tegen de lucht in te ‘zwemmen’.

Om ervoor te zorgen dat de deeltjes niet uit de bocht vliegen, staan om de buis de allersterkste magneten van de wereld. Ze maken een magneetveld dat 200.000 keer sterker is dan het magneetveld van de aarde. Daarmee houden ze de deeltjes gevangen in hun baan.

Die magneten zijn alleen zo sterk, wanneer ze ook superkoud zijn. En dat zijn ze dus. Ze zijn nog kouder dan de lege ruimte tussen de sterren en de sterrenstelsels in het heelal.

Op één plaats in de tunnel lopen snel veranderende ‘elektrische velden’ door de racebaan. Die geven de deeltjes bij elk rondje ‘een duw in de rug’.

Hoe snel gaan die deeltjes dan? Bijna net zo snel als het licht. In één seconde draaien ze 11.245 rondjes. Ofwel: tegen de tijd dat een mens één rondje door de tunnel is gelopen, is hij of zij 222.651.000 (meer dan tweehonderd miljoen) keer ingehaald door de deeltjes.