Iets te vroeg

De oostenwind die de komende dagen aan lijkt te houden zou in de winter garant staan voor een koude periode. Sneeuw, vorst en gladheid zouden aan de orde van de dag zijn. Daar is het nu nog te vroeg voor. Alhoewel, er staat ons wel een aantal koude nachten te wachten. Verantwoordelijk hiervoor is een hogedrukgebied boven Scandinavië. Voordat dit hogedrukgebied ons een koude nacht bezorgt duwt het eerst een regenstoring via het zuidwesten ons land uit. Vanuit het noordwesten wordt het vanmiddag dus geleidelijk droog en ook de zon zal steeds vaker doorbreken. Bij een matige tot vrij krachtige oostenwind wordt het 14 graden in Limburg tot 18 graden in Zeeland. Ook vanavond blijft het helder. De wind blijft in de noordoosthoek en daardoor koelt het flink af: tot een graad of 6 in het binnenland en tot tussen 7 en 11 graden in de kuststreken.

In het noordelijk kustgebied is er morgen wat bewolking en kan een enkel buitje vanaf zee binnendrijven. Elders is de zon heer en meester en krijgt bewolking geen kans. Toch wordt het ondanks de vele zonneschijn niet heel warm. Het kwik loopt namelijk op tot rond 17 graden. Daarbij blijft de wind in de noordoosthoek en is matig van kracht.