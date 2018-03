Houd de burger niet voor de gek

Gerd Leers (CDA) is burgemeester van MaastrichtDoekle Terpstra is voorzitter van de HBO-raad

Midden in een volle lift kun je niet vallen. Een geschikte schuilplaats dus voor mensen met knikkende knieën. Ook het overgrote deel van de gevestigde politieke orde heeft bij gebrek aan gedurfde visies en pregnante keuzes die veilige plek opgezocht. Maar het andere midden, ‘de ruggengraat van de samenleving’ aldus fractievoorzitter Pieter van Geel, staat op een andere verdieping morrend te wachten. Dus CDA: stap uit.

Met Prinsjesdag in aantocht zijn we weer benieuwd naar het politieke midden. Komt de huidige centrumcoalitie met een antwoord op de groeide onvrede van de middenklasse? Of gaan we, opgejaagd door het populisme, weer hijgend achter elke hype aanhollen?

Het CDA heeft terecht geconstateerd dat het midden benauwd is. Maar adel verplicht, dus nu ook aan de slag met die vaststelling. Want als grootste en meest stabiele middenpartij is het CDA schatplichtig aan de ‘ruggengraat van de samenleving’. Toon juist nu bij de moeilijke boodschappen de moed die de partij in de afgelopen decennia karakteriseerde. Blijf weg bij het geflapper op de flanken.

Allereerst dienen we de burgers hun eigen verantwoordelijkheid terug te geven. En ten tweede moet de christen-democratie eindelijk het zwijgen over de grote maatschappelijke vraagstukken doorbreken.

Om met het eerste te beginnen. De overheid heeft de afgelopen decennia de samenleving onteigend van haar eigen verantwoordelijkheid. Ze pretendeerde alle zorgen te kunnen oplossen, maar slaagde daar heel vaak niet in. Daarmee is met name het zelfregelend vermogen van het maatschappelijk midden geblokkeerd. We hebben overal een zaakwaarnemer voor. Zelfs om te regelen wie wanneer de straat veegt als de bladeren vallen. En lukt dat hem of haar niet, dan is er een probleem.

Dus hebben we nóg meer regels nodig. Zoveel dat de boel inmiddels in de knoop is geraakt. En nu de overheid het niet meer weet, gaat ze luisteren naar de burger. Met als gevolg het gevoel dat we allemaal baas in eigen voortuin zijn. Het is kunstmest voor het woekerende individualisme.

Daarnaast heeft de overheid nog een tweede ontsnappingsroute gekozen: marktwerking. Gezaghebbende politicologen als Van Kersbergen en Krouwel merken terecht op dat de politiek de afgelopen jaren de opvallende neiging heeft het maatschappelijk middenveld te privatiseren en te vermarkten. Het publieke gedachtengoed is verdrongen door bedrijfseconomisch denken. De burgers voelen zich ‘koning klant’: we willen alles en we willen het nu.

Maak duidelijk dat de overheid niet alles kan. Geef het doorgaans goed georganiseerde middenveld in dit land de ruimte om zelf zijn zaken te realiseren. Dat is tegenovergesteld aan het populisme van politici als Wilders en Verdonk. Zij komen slechts met gesimplificeerde beloftes die niet waar te maken zijn. Als de mensen constateren dat ze bedrogen uitkomen, neemt hun ontevredenheid alleen maar toe.

De overheid dient daarbij een regisserende, stimulerende en vooral enthousiasmerende rol te vervullen. Geef impulsen, zet de grote lijnen uit en geef richting. Het is de laatste jaren veel te stil als maatschappelijke dossiers van kaliber aan de orde komen.

Het CDA is bij machte om zich los te weken uit electoraal Haags gekrakeel en de coalitie aan de haren uit het moeras te trekken. Er moet iets van een Obama-gevoel in de partij groeien; een gevoel van verandering, hoop en oplichtende idealen. Yes we can, zeker het CDA.

Sociale verhoudingen, inkomensverdeling, duurzaamheid, verharding, integrale visie op het onderwijs en immigratieproblematiek – daar moet het CDA zich duidelijk over uitspreken.

Niet terug naar de verzwelgende verzorgingsstaat van de jaren 70, maar ook niet de samenleving in de uitverkoop doen zoals nu gebeurt. Het CDA moet het debat voeren hoe we een nieuw evenwicht in de ontzuilde samenleving kunnen vinden. Politieke taboes als kernenergie en hypotheekrenteaftrek mogen dat debat niet in de weg staan. Politiek midden is heus niet, zoals zo vaak beweerd, synoniem met gematigd.

Electorale consequenties mogen geen rol spelen. Het grote electoraat moet juist benut worden om hervormingen te realiseren. Een voorwaarde om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren. De partij van de civil society is toch niet benauwd?