Hond en poes zijn samen gelukkig

In gezinnen met een hond en een kat lieten de dieren ook veel meer ‘knuffelgedrag’ zien dan in gezinnen waar zij in hun eentje leefden. Honden en katten zijn samen gelukkiger dan alleen. Greg Pike's dog Booger, cat Kitty and white mice all named Mousie, take a break outside a restaurant in Bisbee, Arizona, December 24, 2006. Picture taken December 24, 2006. REUTERS/Jeff Topping (UNITED STATES)

REUTERS