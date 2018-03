Hoge dijk op smalle basis

De dijken moeten dikker en hoger worden, het peil van het IJsselmeer moet met 150 cm worden opgezet en voor de kust moet zand, heel veel zand worden gesuppleerd. De veiligheidsnormen moeten worden aangescherpt. Op 3 september presenteerde de Deltacommissie haar Deltarapport en het was gelijk ouderwets zwaar weer. Ons land staat voor miljardenuitgaven. De premier zelf komt aan het roer te staan.

Nederland moet rekening houden met een zeespiegelstijging door klimaatverandering van maar liefst 65 tot 130 cm in 2100, sprak de commissie. Ze liet in het midden of dat gold vanaf het ijkjaar 1990 of vanaf heden. Van belang was: de maatregelen waren urgent.

Het getal 130 wijkt aanzienlijk af van de waarden die het klimaatpanel IPCC een jaar geleden in Parijs bekend maakte. In februari werd toen alvast een samenvatting gepresenteerd van een pas maanden later te verschijnen klimaatrapport waarin te lezen viel dat de zeespiegel tussen 1990 en 2095 bij verwezenlijking van een heel ongunstig CO2-emissie-scenario met 26 tot 59 cm zou kunnen stijgen. Let wel: bij dat ongunstige IPCC-scenario, dat uitgaat van zware economische groei en driest gebruik van fossiele brandstof.

Hoe komt de Delta-commisie nu opeens aan 130 cm? Dat zit zo. Om te beginnen was de inkt van de genoemde samenvatting nog niet droog of het IPCC werd geconfronteerd met nieuwe, vreemde waarnemingen aan het landijs van Groenland en Antarctica. Observaties vanuit satellieten en vliegtuigen toonden aan dat er veel meer beweging in het landijs zat dan tot voor kort voor mogelijk was gehouden en dat er hier en daar zelfs versnelling in die beweging optrad. Met een redactionele noodgreep heeft men de mogelijkheid van extra zeespiegelrijzing door deze ontwikkeling in een aparte kolom in het definitieve rapport opgenomen. De ‘scaled-up ice sheet discharge’ zou de wereld op een extra zeespiegelrijzing van min 1 tot plus 17 cm kunnen komen te staan. Men liet het aan de lezer over dit wel of niet aan de andere schattingen toe te voegen, maar de Deltacommissie heeft een jaar later niet geaarzeld.

BODEMDALING

Een andere kwestie is dat het zeeniveau voor de Hollandse kust niet helemaal reageert zoals het IPCC beschrijft voor de gemiddelde oceaan. Er zijn twee complicerende factoren: door allerlei langlopende geologische effecten daalt de bodem hier met ongeveer 10 cm per eeuw. Bovendien is Nederland ‘slachtoffer’ va n het fenomeen dat de zeespiegel niet overal op aarde even snelt stijgt, zoals op bijgaande illustratie is te zien. De verklaring komt van regionale verschillen in temperatuur en zoutgehalte en ook zeestromingen spelen een rol. Verwacht wordt dat dit hier een extra stijging van zo’n 7 cm teweeg brengt. Met de bodemdaling komt dat op 17 cm.

Hoe voor de drommel en droes komt de commissie dan toch aan 130 cm stijging? Omdat zij een veiligheidsstudie maakte kiest zij van onzekerheidsmarges steeds de ongunstigste. Dat scheelt al veel. Ingrijpender is dat zij de mogelijke gevolgen van de onverwachte dynamische gebeurtenissen op Antarctica en Groenland krachtig verder maximaliseerde. Zij neemt aan dat hetgeen nu sinds kort wordt waargenomen ook tot aan 2100 onverminderd doorgaat en ontwikkelde daar eenvoudige modellen voor. Of dat ook zal gebeuren weet zij niet want men beaamt dat er, zoals het IPCC vorig jaar nog sterk benadrukte, weinig inzicht is in de dynamiek van het landijs. De Deltacommisie gaat er niettemin van uit dat de zuidpool tot 2100 zo’n 30 cm en Groenland zo’n 10 cm aan de zeespiegelstijging zullen bijdragen. Let wel: tot voor kort werd aangenomen dat Antarctica, door ophoping van sneeuw, juist water aan de oceanen zou onttrekken.

Nogmaals: de commissie geeft niet aan hoe waarschijnlijk het is dat dit ook allemaal gaat gebeuren. Ook in de onderliggende studies (die nog niet zijn gepubliceerd) ontbreekt een kansberekening. De uitspraken van de Deltacommissie zijn daardoor in feite een expert judgement waartegen de leek en de parlementariër geen verweer heeft.

Dat de commissie het peil van het IJsselmeer 150 cm wil verhogen (en niet 130 cm zoals logischer lijkt) komt omdat de beoogde niveauverhoging in de eerste plaats bedoeld is om een zoetwaterbekken voor de landbouw te creëren. De commissie denkt dat de zomerafvoer van de Rijn in de toekomst wel eens heel laag kan worden.

Parlementariërs die met de Deltaplannen moeten instemmen doen er goed aan te onderzoeken waarom de commissie dat denkt. Het KNMI heeft in 2006 vier regionale klimaatscenario’s ontwikkeld die, binnen de marges van de enorme mondiale klimaatmodellen, aangeven hoe temperatuur en regenval in Nederland en omgeving zich de komende decennia zouden kùnnen ontwikkelen. Twee van die scenario’s laten zien dat er een kans is op verminderde zomerafvoer van de Rijn. Daar staat dus tegenover dat de twee andere scenario’s (die waarbij geen verandering in de luchtcirculatie optreedt) géén verlaagde zomerafvoer laten zien. Het KNMI kan niet zeggen welk scenario op de lange termijn het meest waarschijnlijk is. Sterker nog, eind juli werd bekend dat het feitelijk klimaat zich in Nederland niet in overeenstemming met de modellen ontwikkelt. Het wordt hier warmer en het stormt minder dan de computers berekenen. Er schort iets aan de modellen. Daar valt nog aan toe te voegen dat zij voor wat betreft de neerslag ook nauwelijks op hun betrouwbaarheid zijn te toetsen. Daarvoor is neerslag een te grillig verschijnsel en is er nog te kort gemeten.

Belangrijk is verder dat de afvoer van de Rijn, zoals die bij lage waterstand (laat in de zomer) ons land bij Lobith binnenstroomt, voor de helft of meer wordt bepaald door de regenval in de Alpen. Het smelten van de gletsjers speelt geen rol. Maar de KNMI-scenario’s strekken zich niet uit tot het Alpengebied. Au fond is het Alpengebied dat water geeft aan de Rijn (er zijn ook delen die Rhône en Donau bedienen) zo klein dat de vraag gewettigd is of klimaatmodellen er wel bruikbare voorspellingen voor kunnen doen.

Al met al valt het nog maar te bezien of de gevreesde lage waterstanden zich wel echt zullen voordoen. Alleen een waarschijnlijkheidsberekening zou een uitspraak hierover enige bruikbaarheid geven. Die kansberekening ontbreekt. Misschien dat de gemeenten Medemblik, Lemmer en Stavoren hem willen zien voor ze worden weggestopt achter een Deltadijk, met aan de andere zijde een goedgevuld zomerreservoir.

DIJKVERZWARING

Ja, er zijn wel kansen berekend. De Deltacommissie heeft laten becijferen hoe groot het risico is dat de Rijn deze eeuw nog een piekafvoer krijgt die wezenlijk hoger ligt dan de allerhoogste afvoer die de afgelopen eeuw is waargenomen (Die was 12.000m3/s, zie de grafiek). Onder het ongunstigste Knmi-scenario blijkt een afvoer van 17.000m3/s een herhalingskans van eens per eeuw te hebben. De afvoer van 21.500 m3/s zou eens per 1250 jaar kunnen optreden. Dat is – wettelijk – maatgevend voor de aan te brengen dijkverzwaring.

Hoe komt men aan die getallen? Het gaat in ruwe lijn zo. Men rekent met behulp van de KNMI-scenario’s uit hoe zeer de gemiddelde afvoer van de Rijn in de loop van deze eeuw kan gaan stijgen. Als de gemiddelde afvoer met bijvoorbeeld 10 procent stijgt neemt de kans op een extreem hoge afvoer onevenredig zwaar toe. In de praktijk gaat men er vanuit dat de verschillende soorten afvoer (van laag tot hoog) die de Rijn vertonen kan statistisch volledig voldoen aan een zogenoemde Gumbel-verdeling (te vergelijken met de klokvormige Gauss-verdeling). Onder die aanname veroorlooft men zich uitspraken over de frequentie (‘herhalingskans’) van extreme afvoeren in een gebied waar nooit en te nimmer waarnemingen zijn gedaan. Grof gezegd: men doet uitspraken over de dunne staart van de verdeling aan de hand van een verschuiving van het gemiddelde.

Het is een wereldwijd geaccepteerde methode, er zal wel niets beters zijn, maar de buitenstaander denkt: het is een smalle basis voor een miljardeninvestering in de rivierdijken. Als hij zich bovendien realiseert dat niet bekend is hoe waarschijnlijk de KNMI-scenario’s zijn denkt hij zelfs: het is pseudo-exactheid. Hij kan niet nalaten te kijken naar de grafiek die de piekafvoeren van de Rijn in de afgelopen eeuw beschrijft: vooralsnog is geen ongunstige trend zichtbaar.

De vraag die liggen blijft: waarom heeft Nederland zo’n haast met de aanpassingen aan de klimaatverandering?