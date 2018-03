Het zelfmedelijden van de generatie-Sanders

Stephan Sanders omschrijft het gevoel van zijn generatie als dat van krenking (Opinie & Debat, 30 augustus). Volgens Sanders gaat het om een generatie die geen enkele kans kreeg: er was een economische recessie en de vanzelfsprekendheid dat je als doctorandus een mooie baan zou krijgen, was er niet meer. De generatie was ook nog eens het slachtoffer van een ongehoorde feministische terreur en van een marxistisch studieprogramma dat de sociale wetenschappen en in het bijzonder de politicologie in Amsterdam kenmerkte.

Mij verwondert bij Stephan Sanders en vele anderen uit zijn generatie het robuuste, ja onverslijtbare gevoel van slachtofferschap. Waarom wilde Sanders met alle geweld afstuderen bij Connie van der Maessen? Waarom wilde hij werkgroepen volgen bij de meest radicale vleugel van de vrouwenbeweging? Dat was toch niet verplicht? In de tijd waarin Sanders studeerde gaven Willem Saris en Cees van der Eijk bij de politicologen les in causale modellen, waarmee je heel mooi kwantitatief en vergelijkend onderzoek kon doen. Daar heb ik Sanders nooit gezien. Herman de Liagre Boehl deed met Jan Nekkers en Laurens Slot en een groot aantal studenten onderzoek naar de wederopbouw van Nederland na 1945. Daar heb ik Sanders nooit gezien.

Zelf deed ik destijds met een groep studenten onderzoek naar de politieke en economische gevolgen van de dekolonisatie van Indonesië. Dat deed ik samen met de beslist niet linkse Henri Baudet van de Universiteit van Groningen. Ik heb daar Sanders nooit gezien. Ook niet bij de werkgroep, die vol zat met milieuactivisten en krakers, waarmee ik onderzoek deed naar de bestuurlijke belemmeringen bij de invoering van duurzame energie. Ik heb Sanders eigenlijk nooit in mijn lessen gezien; wel veel op de wekelijkse borrel. Sanders wentelt zich, ook nu hij vijftig is, nog steeds in zelfbeklag. Uit zijn bijdrage blijkt geen enkel besef van eigen verantwoordelijkheid.