Hervorming sociaal stelsel moet doorgaan

Lid CDJAStudeerde filosofie en rechten

Recht door zee was het motto. „Wij maken geen buigingen naar rechts en wij maken geen buigingen naar links”. Deze woorden, waarmee Dries van Agt in 1976 het lijsttrekkerschap van het CDA aanvaardde, zijn nog steeds actueel. Het CDA lijkt ongedeerd door de opkomst van Verdonk, Wilders en de SP.

Maar hoe lang blijft dat zo? De zomerbundel van het Wetenschappelijk Instituut (WI), Benauwd in het midden, schetst de angsten van de Nederlandse middenklasse voor de veranderende samenleving.

Volgens politicoloog Van der Brug zijn er twee belangrijke thema’s, die als een zwaard van Damocles boven de Nederlandse politiek hangen: de vergrijzing en de integratie. Om de rust in de samenleving te bewaren, vermijdt Balkenende IV de confrontatie daarmee.

Dat het sociale zekerheidsstelsel niet is opgewassen tegen de vergrijzing, doorzagen Brinkman en Balkenende jaren geleden al. In de vorige kabinetten heeft het CDA een begin gemaakt met de nodige hervormingen: het afbouwen van de staatsschuld, het liberaliseren van de huurmarkt, energiemarkt en gezondheidszorg. Maar met de recente kabinetswisseling is het CDA ver naar links gedraaid.

Het Wetenschappelijk Instituut biedt weinig visie. Waar zou deze visie, gezien de grondslagen van de partij, gezocht kunnen worden?

Allereerst zou de partij zich niet moeten laten inpakken door de PvdA en de hervormingskoers moeten hervatten. Het rapport van het WI over de AWBZ en het feit dat minister Donner (Sociale Zaken, CDA) zich sterk maakte voor het versoepelen van het ontslagrecht, zijn hoopgevend.

Ten tweede moet het CDA laten zien dat het fundamenteel anders denkt over het gezin dan de ChristenUnie. Het gezin is niet gebaat bij meer overheidsingrijpen, maar bij lastenverlaging. Kinderen zijn voor veel jonge ouders onbetaalbaar, mede door de hoge inkomstenbelasting. Daardoor staat het gezin onder druk en vergrijst de samenleving. Om dat te bestrijden, zou het CDA moeten pleiten voor een substantiële lastenverlichting voor gezinnen, bijvoorbeeld door ouders met twee of meer kinderen tot 18 jaar hetzelfde lage inkomstenbelastingtarief te bieden als mensen van 65 jaar en ouder. De rode draad zou moeten zijn: het afbouwen van de verzorgingsstaat en het versterken van het gezin.

Ten derde wordt het eens tijd dat het CDA met een standpunt komt over de integratie en zich niet langer verschuilt achter de faux pas van Wilders of de goede wil van minister Vogelaar (Integratie, PvdA).

De spanning tussen de islam en de Nederlandse samenleving wordt niet opgelost door discussies daarover te dwarsbomen. Net zoals het CDJA moet het CDA ondubbelzinnig pleiten voor het behoud van de Nederlandse omgangsvormen, de democratische rechtsstaat en de manier waarop die in Nederland traditioneel wordt uitgelegd. Vaak wordt gezegd dat het christendom en de islam dezelfde grondslagen hebben. Als dat zo is, zou het voor moslims net zo min als voor christenen een probleem moeten zijn om de scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw en de mensenrechten te accepteren.

Het CDA lijkt het maatschappelijke debat niet aan te durven, omdat het bang is voor de angsten van de middenklasse. Bij de presentatie van Benauwd in het midden stelde minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) dat het belangrijk is valse tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen te vermijden.

Maar deze relativerende houding lost de spanningen niet op. Het is mogelijk dat zij zo juist ondermaans verder groeien. Dat is voer voor demagogen en kan het CDA duur komen te staan. Verdonk was niet ironisch toen ze bij de oprichting van Trots op Nederland de oude verkiezingsleuzen van het CDA aanwendde.

De tak van de partij die wel de moed heeft moeilijke thema’s aan te snijden, is het CDJA. Dat de jongerenbeweging met meer egards wordt gevolgd dan het Wetenschappelijk Instituut, zou de strijdlust van de intellectuele top van het CDA moeten aanwakkeren.