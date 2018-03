Help, ik heb een hulp

Ze is een gescheiden moeder en werkt fulltime als journalist. Ze heeft in haar eentje door Afrika gereisd en onlangs in een autoslaaptrein een dief overmeesterd. Maar aan haar werkster vragen of ze ook achter de bank wil stofzuigen, dat durft ze niet.

Ze is historica en schreef een aantal bestsellers. Over alles heeft ze een mening en ze is voor niemand bang. Als ze zich ergens mee bemoeit, komt er meestal een rel van en dan staat ze haar mannetje. Maar als de keukenvloer na het bezoek van de werkster nog steeds plakt, dan bijt ze liever haar tong af.

Ze is een bekroonde actrice en heeft naakt voor volle zalen gestaan. Ze heeft Corneille en Norén gespeeld en in contractbesprekingen haalt ze het onderste uit de kan. Maar als ze onder het bed van haar dochter stofmuizen vindt, heeft ze geen tekst.

Zet een aantal werkende vrouwen bij elkaar, informeer terloops: ‘zeg, heb jij eigenlijk een werkster?’ en zie hoe de gemoederen verhit raken. De enkeling die het getroffen heeft, zit er meestal ontspannen bij en schept op. Alsof de onwaarschijnlijke kwaliteiten van haar hulp eigenlijk haar verdiensten zijn. De anderen vullen elkaar aan in een groot feest van herkenning. „Die van mij neemt altijd haar kind mee.” „Die van mij zet alles op een andere plek terug.” „Bij mij is er altijd wat stuk als ze langs is geweest.” „Bij mij verdwijnt er steeds iets uit mijn klerenkast.” „Ik heb er een die meestal onaangekondigd langskomt.” „Het is altijd hetzelfde: in het begin doen ze heel erg hun best, en na een paar maanden laten ze het versloffen.”

Een stroom van frustratie en ergernis komt los waarvan de werksters in kwestie meestal geen weet hebben. Want tegen de werkster zeggen dat ze haar werk niet goed doet, dat doen de meeste vrouwen niet. Dat kunnen ze niet, durven ze niet. Ze schamen zich dat ze iemand anders het werk laten doen waar ze zelf geen zin in hebben. Dus informeren ze in de korte ontmoeting met de hulp – als er al een ontmoeting is – vriendelijk naar de kinderen, geven haar oude kinderkleren mee en halen, als ze weg is, zelf de haren uit het gootsteenputje.

„Mijn eigen onkunde in deze materie maakt het ook lastig om goede instructies te geven”, zegt publiciste Daniela Hooghiemstra. „Net als in het bedrijfsleven geldt in de omgang met je werkster dat je pas een goede werkgever kunt zijn als je zelf weet hoe het werk gedaan moet worden. En dat weet ik eerlijk gezegd niet.”

Maar de grootste oorzaak voor de ongemakkelijke relatie met de werkster is volgens Hooghiemstra het white mans burden-complex. „Werksters in de grote steden zijn vaak buitenlandse vrouwen. Je wilt niet dat zij denken dat jij als autochtoon je superieur voelt aan hen en dat jij wel eens even zal vertellen hoe het moet.” Dat voelde haar Ghanese werkster goed aan. In een ander huishouden, waar zij door de man des huizes werd gewezen op vuil onder de keukentafel, reageerde zij: „So, you want me to go on my knees for you?”

Hooghiemstra’s huis kreeg langzaam maar zeker „een muffige uitstraling”. „Ze maakte eigenlijk helemaal niet schoon. Ze was altijd aan de telefoon. Ze sprak in een taal die ik niet verstond, maar het ging er heftig aan toe. Ik zat dan boven te werken en het leek wel alsof mijn keuken beneden volstond met ruziënde mensen, maar dat was zij, in haar eentje. Intussen was het huis niet schoon als ze wegging. En toch: liever dat, dan er iets van zeggen.

„Overigens dacht ik dat het een typisch Nederlands probleem was”, zegt Hooghiemstra. „Maar Franse vrienden kampen al jaren met een werkster die oud en ziek is. Eigenlijk kan ze de trap niet meer op. Ze komt op krukken het huis binnengestrompeld. Maar ze is afhankelijk van het geld en mijn vrienden willen niet harteloos zijn.”

In heel Europa bestaat een geweldige weerzin tegen het oude standenbesef, zegt socioloog Cas Wouters. In Informalisering, manieren en emoties sinds 1890 beschrijft Wouters hoe allerlei verhoudingen, tussen hoge en lage klasse, man en vrouw, ouders en kinderen en dus ook tussen werkgever en werknemer, gelijker zijn geworden.

Wouters citeert in zijn boek uit Etiquette and Entertaining van Lady Laura Troubridge uit 1939: „Maar weet u hoe u met het moderne meisje om moet gaan? Of neemt u haar nog steeds haar nieuwe vrijheden kwalijk uit verlangen naar oude tijden, toen bevelen nog bevelen waren en genoegens er waren voor de heer en de vrouw des huizes en voor niemand anders? (...) Geef suggesties in plaats van bevelen.”

We geven geen bevelen meer, zegt Wouters. We doen suggesties. „Bijna nergens zie je nog leidinggevenden die zeggen: ik ben de baas en jij moet doen wat ik zeg. De baas doet niet uit de hoogte en de werknemer staat niet met de pet in de hand. Maar op de werkvloer is die balans makkelijker te vinden dan thuis met de werkster. De werkster komt letterlijk in je bed. Dat maakt de verhouding ongemakkelijk.”

De oude rijken lieten zich er volgens Wouters op voorstaan dat ze wisten hoe ze met hun huispersoneel moesten omgaan. In de omgang met dienstboden was zelfbeheersing volgens hem het sleutelwoord. Uit een manierenboek uit 1894: „Daarom is zelfbeheersing ook zéér aan te raden ten opzichte van de vertrouwelijkheid, waarmee wij hen bejegenen. Er moet voortdurend een zekere statigheid om ons blijven zweven, die alle familiariteit uitsluit.”

Tussen 1968 en 1982 verschenen er vrijwel geen etiquetteboeken, zegt Wouters. „Dat zegt iets over onze hang naar ongedwongenheid.”

In 1999 herschreef historica Reinildis van Ditzhuyzen Hoe hoort het eigenlijk?, het standaardwerk over etiquette uit 1939. Volgens haar moet je in elke situatie en onder alle omstandigheden twee uitgangspunten in acht nemen: Eén: houd rekening met de ander, laat hem in zijn waarde, toon respect. En twee: wees duidelijk. „Dat eerste uitgangspunt betekent concreet dat je geen vieze poepluiers laat rondslingeren voor de werkster. Het huis moet niet te vies zijn om aan te pakken. Een werkster is geen slavin. Dat moet je ook de kinderen bijbrengen. Vandaag de dag leven veel kinderen met het idee: ‘ach, dat ruimt de werkster wel op’.” Toen Van Ditzhuyzen kind was, moest zij van haar ouders elke dag haar bed opmaken en werd haar geleerd dat ze haar pyjama moest opvouwen, die stopte zij dan in een geborduurde pyjamazak die ze op het voeteneinde van het bed legde. „Kinderen moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt Van Ditzhuyzen. „Onderbroeken laat je niet slingeren, nooit. Uit respect voor de werkster. Je bent niet beter dan een ander; dat werd er vroeger bij mij thuis ingeramd.”

En je moet dus duidelijk durven zijn, zegt Van Ditzhuyzen. „Ga niet meteen op de jolige toer van ‘noem mij maar Tineke hoor’. Je bent niet bevriend met de werkster. Houd een natuurlijke afstand. Maak duidelijk hoeveel uren er gewerkt wordt, wat er gedaan moet worden, wanneer ze pauze mag houden en of je dan wel/niet bij haar komt zitten.”

Zelf heeft Van Ditzhuyzen overigens geen werkster meer. Ze had toen de kinderen klein waren jarenlang een Spaanse hulp. Iedereen was dol op haar. Als Van Ditzhuyzen met haar man in het buitenland was, paste zij op de kinderen. Maar haar werkster bleek een dievegge, ze zag haar voor het laatst in de rechtbank.

„Deze branche is nog zeer onprofessioneel”, zegt Linda Woudstra van Regeltante, een bedrijf dat bemiddelt tussen huishoudens en hulpen. „Als een werknemer in het bedrijfsleven niet functioneert, dan krijgt hij een waarschuwing. Verbetert zijn gedrag niet, dan wordt hij ontslagen. Zo moet het met de werkster ook.” Haar advies: begin goed, anders wordt het daarna een drama. „Zet afspraken op papier, maak een werkplan en bespreek wat je doet als een van beide partijen ontevreden is. Zeg dat je na twee maanden het werk evalueert. Doet ze haar werk goed, dan krijgt ze opslag. Gooit ze er met de pet naar, dan gaat ze er uit.” Ontslaan? Die arme Filipijnse vrouw die spaart voor haar kinderen in het thuisland? „Het is de verantwoordelijkheid van de werkster om haar eigen financiële zaken goed te regelen”, zegt Woudstra. „Goed werk leveren hoort daar bij.”

Goed, ontslaan. En dan? Waar haal je zo snel een nieuwe vandaan? „Het vinden van een goede schoonmaakster is moeilijker dan het vinden van een goede man”, zegt Hooghiemstra. Maar volgens Woudstra creëren de huishoudens hun eigen schaarste doordat ze zich zo onprofessioneel opstellen. „Je moet een hulp die goed werk levert natuurlijk ook naar behoren belonen.” Volgens Woudstra willen veel werkgevers voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. „Het is heel simpel. Of de werkster doet alle hoekjes en de gaatjes en jij stofzuigt en dweilt de grote vlakken zelf. Of de werkster zuigt en dweilt en lapt en jij gaat op zaterdagochtend met een tandenborstel langs de randen van de toiletpot. Maar veel werkgevers willen alles: én alle vloeren en ramen én bedden én alle details en dat allemaal in drie uur. Dat gaat niet. Dan kiest een hulp natuurlijk eieren voor haar geld.”

Sjoukje Botman deed promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar betaald huishoudelijk werk. Zij interviewde werkgevers en werknemers. Zij kan de vrouwen des huizes die een zakelijkere omgang met hun werkster nastreven geruststellen. „Een werkster wil bijna nooit vriendin zijn met haar werkgeefster. Zij wil liever doorbetaald worden tijdens de vakantie dan een koekje bij de koffie. En ze zit ook niet te wachten op een werkgever die niet duidelijk durft te maken wat hij of zij wil, maar intussen wel ontevreden is.”

Botman ontdekte dat hoe minder de werkgever zich schaamt voor het uitbesteden van het schoonmaken, hoe duidelijker hij of zij is en hoe prettiger het voor de hulp is. Wat dat betreft is Sander – niet toevallig een man – uit haar onderzoek de gedroomde werkgever, met trouwens ook een gedroomde werkster. „Het is zo lekker om thuis te komen, terwijl je geen poot hebt uitgestoken en alles naar zeep ruikt”, zegt hij. „De nieuwe handdoekjes hangen heerlijk gevouwen op de rekken, het bad is fris, er hangen nieuwe toiletrollen in de wc’s, de keuken glimt, en je stapt ‘s avonds in je bed zoals in een hotel: krakend verse lakentjes. Je doet je kast open en daar hangen tien overhemden superstrak gestreken, je sokjes liggen opgevouwen in je kast. Het is een soort hotelverzorging, ja dat is heerlijk, daar raak je aan verslaafd.”