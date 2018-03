Heerschappij van de dinosauriërs was kwestie van geluk

Het toeval heeft bepaald dat dinosauriërs tussen 200 en 65 miljoen jaar geleden de belangrijkste gewervelde landdieren op aarde waren. Het ‘tijdperk van de dinosauriërs’ had evengoed het tijdperk kunnen zijn van krokodilachtige reptielen, een groep waar tegenwoordig alleen nog de krokodillen van over zijn (Science, 13 september).

Deze krokodilachtige archosauriërs waren in de begintijd van de dinosauriërs (230 tot 200 miljoen jaar geleden) uiterlijk meer gevarieerd. Ze bezetten een breder scala aan leefmilieus dan de dino’s en ze evolueerden even snel. Het is daarom niet aannemelijk dat de dinosauriërs de voorouders van de krokodil hebben weggeconcurreerd, concluderen onderzoekers van de universiteit van Bristol. Zij analyseerden de anatomische kenmerken van 64 dinosauriërs en krokodilachtige archosauriërs.

Dinosauriërs en krokodillen behoren allebei tot de archosauriërs. Een kenmerkend verschil tussen beide is de manier waarop het dijbeen aan het heupbeen zit. Dinosauriërs hebben aan het dijbeen een balvormig uiteinde dat past in de heup. Vaak is betoogd dat die aanpassing dinosauriërs snel en wendbaar maakte, zodat ze beter konden jagen. En zo de krokodilachtigen verdrongen. Speculatie, zegt Stephen Brusatte, eerste auteur van het Science-stuk aan de telefoon. Sommige krokodilachtige archosauriërs waren net zo snel en wendbaar. Volgens Brusatte bestond er tussen 230 en 200 miljoen jaar geleden voor elk model dinosaurus een vergelijkbare krokodilachtige archosauriër. Beide groepen kenden grote roofdieren en grote planteneters. De diversiteit van krokodilachtige archosauriërs is lang onderschat, omdat veel fossielen ten onrechte als dinosauriërs zijn geclassificeerd. Waarom de verwanten en voorlopers van krokodillen eerder uitstierven dan de dinosauriërs is nog een raadsel.