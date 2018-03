De hoogste bergen werden bedwongen, over de steile hellingen geskied, de ruwste zeeën en meren bevaren. Thierry Schmitter, wiens familie uit de Franse Elzas afkomstig is, leidde vanaf zijn vroegste jeugd een uiterst sportief leven, in navolging van dat van zijn ouders. Hij studeerde maritieme techniek aan de TU Delft. Volgde daarna een cursus om fulltime als officieel erkende Zwitserse berggids te kunnen werken. Het lot besliste anders. Tien jaar geleden maakte hij een val tijdens het ijsklimmen, brak zijn rug en raakte voorgoed verlamd. Er volgde een revalidatieperiode van zeven maanden in het Schweizer Paraplegiker Zentrum en op de eerste dag van zijn ontslag liet hij zich waterskiënd achter een speedboot trekken; leve de vrijheid! Drie jaar later pakte hij het zeilen serieus aan en koos daarvoor een boottype uit waarmee door zowel validen als invaliden aan wedstrijden kan worden deelgenomen. Het werd de 2.4mR, een eenpersoonskielboot die geregistreerd is als Paralympische Klasse. Thierry Schmitter bedient met zijn handen het roer en de zeilen en ondervindt daarbij dezelfde moeilijkheden én plezier als zijn valide medezeilers. In 2003 kwam er financiële ondersteuning van de Stichting Wedstrijdzeilen Gehandicapten en werd de trainingsduur opgevoerd tot drie dagen per week. Met als voorlopig hoogtepunt een bronzen medaille bij de Paralympics van Athene en een zilveren plak bij het Open WK voor zowel invaliden als validen.

Zevende aflevering in een serie over sporters met een handicap.