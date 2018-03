Handhaving als de grootste uitdaging

De bussen met toeristen rijden bij de befaamde Dijk af en aan. Op de terrasjes in de vissershaven is het gezellig druk. Volendam floreert als vanouds. Jan Smit en Nick & Simon hebben de verkoop van de Nederlandse muziek gestimuleerd. Zij zijn de opvolgers van The Cats en BZN. En wat verder past in de nieuwe glorieperiode van het dorp aan het IJsselmeer: FC Volendam is terug in de eredivisie.

„Maar iedereen verwacht dat wij dit seizoen op de achttiende plaats eindigen en dus direct weer degraderen”, zegt trainer Frans Adelaar in het stadion aan de Julianalaan. „Dit, op basis van de begroting (5,2 miljoen euro, de laagste van de eredivisie, red.). Het is voor ons een uitdaging om aan het einde van de rit te bewijzen dat we thuishoren in de eredivisie.”

Spits Jack Tuyp denkt er net zo over. Hij won vorig seizoen een weddenschap met Jan Smit. Als Tuyp meer dan 25 doelpunten maakte, zou de zanger een nieuw clublied vervaardigen voor Volendam. Tuyp schoot in het seizoen dat Volendam kampioen werd van de eerste divisie 26 keer raak, dus Smit kon aan de slag.

Ook in de verloren openingswedstrijd tegen Heerenveen (2-3) bewees Tuyp dat hij een goaltjesdief is door twee keer te scoren. Desondanks was er geen belangstelling voor de 25-jarige aanvaller in de zomermaanden van andere clubs. Hij heeft er niet wakker van gelegen. Want de rasechte Volendammer, die zijn studie bedrijfseconomie voltooide, wil meehelpen om van zijn club een stabiele eredivisionist te maken. „Dit is ook mijn grote uitdaging. Ik ben nu met Volendam gedegradeerd en twee keer gepromoveerd.”

Dat de clubs niet voor hem in de rij staan, zou met zijn trage acceleratie te maken kunnen hebben. „Dat is zijn beperking”, erkent Adelaar. „Hij is vaardig met de bal en heeft een neusje voor het doel.” Tuyp doet net als Klaas Jan Huntelaar specifieke training om zijn snelheid te verbeteren. „Via keeperstrainer Edwin Zoetebier kwam ik in contact met een personal coach. Met hem ben ik nu één tot twee keer per week heel gericht bezig. Mijn houding is niet goed.”

De broer van Tuyps oma was de legendarische Dick Tol, alias De Knoest. Op zoek naar een foto van Volendams topscorer aller tijden belanden we in de koffiekamer onder de hoofdtribune. Hier drinken de ouwe getrouwen en de vrijwilligers in de ochtend een bakkie. Zoals de 77-jarige Jan Kras met zijn vale regenjas en versleten schoenen. Na zijn militaire diensttijd werd hij kaartcontroleur in het stadion, nu 56 jaar geleden. „In de jaren zestig waren er 15.000 toeschouwers als Ajax op bezoek kwam”, herinnert Kras. „Toen was één steward voldoende om alles in goede banen te leiden.”

Veel trainers liepen in het verleden het liefst met een grote boog om de koffiekamer heen. Uit angst voor de bijtende kritiek of de vermoeiende discussies over de opstelling. Ernie Brandts was zo verstandig bij de heren aan tafel te gaan zitten, Adelaar doet hetzelfde. Maar Stanley Menzo, de trainer van vorig jaar, liet zich nooit zien in het hol van de leeuw.

Aan de muur prijkt een wandkleedje van de paus dat vroeger in het spelershome hing. En daarnaast een bord met de statistieken van alle clubtopscorers door de jaren heen. Tussen 1955 en 1967 was De Knoest twaalf keer scherpschutter van Volendam. In het seizoen 1956-1957 maakte hij 36 doelpunten. Iets verder hangt een kleine kleurenfoto waarop Tol zichtbaar is onder de Nederlandse vlag. Een rijzige gestalte met blond haar. Hij overleed in 1973 op 39-jarige leeftijd aan darmkanker.

Volendammers zijn de afgelopen decennia verwend geraakt met begenadigde talenten, zoals Gerrie en Arnold Mühren, Pier Tol en Wim Jonk. Op een andere foto in de koffiekamer telt aanhanger John Kemper dertien Volendammers in de selectie van trainer Jan Brouwer, die de dorpsploeg nog het langst in de eredivisie hield. De huidige selectie bevat slechts drie spelers van eigen bodem: Jack Tuyp, Gerrie Koning en Henny Schilder. „Maar in Jong Volendam zag ik verschillende spelers die kunnen doorstromen naar het eerste elftal”, constateert Adelaar. „En ook in de A-jeugd loopt genoeg talent rond.”

Je moet als Volendamse voetballer kunnen omgaan met de cynische opmerkingen van de dorpsgenoten. Iedereen bemoeit zich met het eerste elftal en denkt er ook verstand van te hebben. Tuyp: „Als ik geen goede wedstrijd heb gespeeld hoor ik al gauw: ‘nou, het was jouw dag niet’. Volendammers zijn heel direct. Ik vind het wel prettig dat ze het recht in je gezicht zeggen en niet achter je rug.” En oud-Utrechtspeler Adelaar: „Ik ben gezegend met Volendamse assistenten als Ab Plugboer, Johan Steur en Zoetebier. Zij vangen de klappen op. Ik rijd na het werk weer het dorp uit.”

Het voetbal is door de promotie meer gaan leven in het dorp. De vrijdagavond in de eerste divisie was ook niet gelukkig als speelavond voor Volendam. Visverkopers, kleine ondernemers en middenstanders hebben na een lange, zware werkweek geen zin daarna nog even naar een competitieduel met Veendam te kijken. Er zijn nu 3.767 seizoenkaarten verkocht. „En dat is meer dan vijf jaar geleden na de promotie”, weet bestuurslid Cor Tol.

Volendam heeft met de nieuwkomers Tim Bakens, Gerrie Koning, Paul de Lange, Cecilio Lopes en Arvid Smit op een creatieve en geduldige manier, zoals Adelaar het uitdrukt, geprobeerd het eerste elftal eredivisiewaardig te maken. Je moet als voetballer ook een beetje idealist zijn om in het palingdorp te willen voetballen. De salarissen zijn bescheiden. Tol: „Daar kunnen de spelers zelf meer van maken; als we ons handhaven gaan ze met vijftien procent omhoog. We werken verder met een mooi premiestelsel. Bij Sparta lopen spelers die 4,5 ton krijgen. Bij ADO Den Haag 3 ton. Dat kunnen én willen wij niet betalen.”