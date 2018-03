Haarloze honden in Peru en China dragen dezelfde genfout

Honden die weinig of geen haar hebben, hebben vaak óók misvormde tanden. Het komt door dezelfde genfout, blijkt nu. In hun ontwikkeling gaat iets mis bij de vorming van tanden en haren (Science, 12 september).

De Chinese naakthond – rasnummer 288 van de Fédération Cynologique Internationale – is een hondje zonder haar op de romp, maar met hoofdhaar als een pruik, en langharige sokken. Hij oogt anders dan de stoere Mexicaanse en Peruaanse naakthonden (FCI-nummers 234 en 310). Die zijn compleet haarloos – op wat haartjes op staart, kop en poten na.

In de rasbeschrijving van de Mexicaanse en Peruaanse naakthonden staat: het is acceptabel als alle kiezen ontbreken. Door de afwijkingen aan haar en tanden was al duidelijk dat de fout moest zitten in de ontwikkeling van het ectoderm: één van de drie hoofdgroepen van weefsels in het embryo. Uit het ectoderm ontstaan, grofweg, het zenuwstelsel en ‘de buitenkant’ van een dier.

Met hulp van het genoom van de hond, dat eind 2005 in kaart werd gebracht, hebben genetici nu de bijbehorende mutatie gevonden. De onderzoekers – de leiding zit aan de universiteit van Bern – vergeleken 140 naakte honden van de drie rassen met 55 behaarde familieleden. Het gen dat steeds verantwoordelijk bleek, was bekend van muizen: FOXI3, een regulerend gen in de ontwikkeling. Wanneer zeven basen in het gen zijn verdubbeld, kan er geen eiwit uit gevormd worden. Honden die die mutatie van hun beide ouders erven, sterven al als embryo. Erven ze een goed en een gemuteerd gen (ze zijn dan heterozygoot), dan zijn ze naakt. Hester van Santen