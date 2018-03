Griepprik beschermt ook zonder griepgolf

Ook als er géén griep in het land is, beschermt de griepprik tegen sterfte aan longontsteking. En dat kan eigenlijk niet, want een griepprik beschermt alleen tegen griep.

Het was Sumit Majumdar van de University of Alberta in Canada die de beschermende werking van de griepprik buiten het griepseizoen vond (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 1 september). Hij denkt te weten hoe het komt: ouderen die hun einde voelen naderen laten de jaarlijkse griepprik zitten. En mensen die gezond leven zijn eerder geneigd de jaarlijkse griepprik te halen. Zo ontstaat een ‘gezonde-prikkers-effect’, waarbij gevaccineerde mensen beter bestand zijn tegen iedere longontsteking. Majumdar vond dat de sterftekans voor gevaccineerden buiten de grieptijd net zo sterk (ongeveer 50%) daalt als tijdens het griepseizoen. Die sterftereductie tijdens het griepseizoen leverde altijd een belangrijk argument voor griepvaccinatie van ouderen. Over de effectiviteit van griepvaccinatie bij senioren woedt een hevige discussie (The Lancet Infectious Diseases, augustus). Tegen de British Medical Journal zei Majumdar: “We deden precies het tegenovergestelde van wat onderzoekers de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Zij gooien de resultaten uit de zomer weg.”