'Geen wreder leger dan het Russische'

‘Ik was in Grozny in december 1999 toen de Russische troepen binnenvielen om voorgoed een einde te maken aan de Tsjetsjeense hoop op onafhankelijkheid. De bombardementen waren vreselijk. Mijn broer kwam om het leven. De school van mijn neefje en nichtje werd gebombardeerd en daarbij werden veel volwassenen en kinderen gedood. Mijn nichtje ging stotteren van de stress.

We besloten dat zij en mijn neefje naar een rustiger plek moesten worden gebracht. Ik reisde met hen naar familie in het naburige Ingoesjetië. Het kostte dagen om daar te komen omdat alle wegen waren afgesloten. Nadat de kinderen in veiligheid waren, ging ik terug naar Grozny, omdat mijn zus daar nog woonde. Die terugreis was beslissend voor mij.

Ik herinner me die reis als een droom, als een film die ik ooit heb gezien. ’s Nachts kwam ik bij een verlaten dorp. Alle huizen waren leeg. Maar de weg stond helemaal vol met auto’s van Tsjetsjenen die probeerden weg te komen. Die mensen stonden daar al weken. Ze sliepen in de verlaten huizen in het dorp. Er viel natte sneeuw en het was koud. Overal lag modder en weerklonk het gehuil van kinderen. In de verte hoorde je het gedreun van bombardementen. Ik ging in de huizen op zoek naar een plek waar ik kon slapen en zag hoe die vluchtelingen moesten overleven in het vuil. Ze hadden nauwelijks iets te eten. Ik zag de weerloze blik in hun ogen. Ze leken wel zombies.

Ik vond een huis waar nog plaats was en overnachtte in een bed waarin meerdere vrouwen lagen. Er was een vrouw met een baby, maar ze had geen melk meer. Het kind huilde de hele nacht van de honger. ’s Ochtends vroeg liep ik naar buiten, langs de lange rijen auto’s. De mist lag over de velden en de zon scheen er voorzichtig doorheen. Bij een kampvuur zat een herder in een traditionele Tsjetsjeense mantel. Ik groette hem, maar hij reageerde niet. Hij staarde in het niets. Ik hoorde hem mompelen: ‘Allah, hoe vaak moeten we nog ons huis verlaten?’ Toen dacht ik bij mezelf: Het is beter thuis in Grozny te sterven dan als vluchteling in zo’n vernederende toestand terecht te komen. Ik besloot toen dat ik niet zou vluchten, maar dat ik zou vechten.

Ik ging terug naar Grozny en heb daar de hele oorlog meegemaakt. De bombardementen, de beschietingen, de zuiveringen. Op een dag trokken soldaten door de straten die in alle kelders granaten gooiden. In de schuilkelder tegenover mijn huis woonden oude mensen. Ik waarschuwde hen: ‘Jullie moeten onmiddellijk naar buiten!’. De oude vrouw kwam, ondersteund door haar dochters, naar buiten en vroeg in doodsangst: ‘Gaan ze ons nu doodschieten?’. De man zei: ‘Ik denk het’. Ik zag de weerloze blik in hun ogen, die blik die ik ook in de ogen van de vluchtelingen had gezien. En ik dacht: ik moet iets doen om die blik nooit meer te hoeven zien.

Tot dan toe had ik les gegeven aan de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Grozny. Maar toen de mensenrechtenorganisatie Memorial in 2000 een kantoor in Grozny opende, ben ik met hen gaan praten. Ik kon er, met mijn achtergrond als jurist, meteen aan de slag. We runden het kantoor met zijn tweeën. We ontvingen familieleden van verdwenen en vermoorde mensen, gaven hen rechtsbijstand, tekenden hun verklaringen op en stuurden die naar Moskou. De verdwijningen en moorden waren vaak het werk van het Russische leger, maar ook van Tsjetsjeense separatisten. Die zaken behandelden wij net zo goed.

Er kwamen ook mensen naar ons toe die massagraven hadden gevonden. Daar gingen we dan naar toe om alles vast te leggen met een filmcamera. De lijken in die graven waren op onbeschrijfelijke wijze toegetakeld. Ik denk dat het Russische leger in wreedheid alle andere legers overtreft.

De situatie in Tsjetsjenië is moeilijk te begrijpen voor West-Europese burgers. Je denkt immers: als je valselijk wordt beschuldigd, verdedig je je. Maar als Tsjetsjeen kun je je onschuld nooit bewijzen. Als advocaat van valselijk van terrorisme beschuldigde Tsjetsjenen werd ik totaal tegengewerkt, zelfs bespot. Ik kon mijn cliënten nooit onder vier ogen spreken, er zat altijd iemand bij. Als ik vroeg of ze mishandeld waren, durfden mijn cliënten dat niet toe te geven. Ze durfden niet eens hun shirt op te tillen op mijn verzoek. Dan trok ik zelf hun shirt omhoog en zag hoe hun lichaam vol wonden zat. Het zag er uit als een stuk vlees dat je op de markt koopt.

Iedereen die daar in die gevangenis terecht komt op beschuldiging van terrorisme, wordt gemarteld. En uiteindelijk bekennen ze allemaal schuld. Mijn cliënten zeiden tegen mij: ‘De martelpraktijken kon ik nog wel doorstaan, maar toen ze dreigden dat ik als vrouw gebruikt zou worden door Russische soldaten, heb ik getekend’. Verdachten die volhielden dat ze onschuldig waren, kregen een video te zien van wat er gebeurde met mannen die weigerden te bekennen. Die werden door een grote groep soldaten verkracht.

Niet alle Tsjetsjeense mannen die worden gearresteerd zijn onschuldig, maar omdat er een bepaald quotum aan terroristen moet worden gevangen, worden veel onschuldige jonge jongens opgepakt. En zelfs als ze bewijzen hebben dat ze onschuldig zijn, worden ze veroordeeld.

Ik herinner me een jongen wiens moeder, een verpleegster, was omgekomen toen een granaat explodeerde nadat ze twee lijken had opgetild. Tien jaar na dat ongeluk werd hij beschuldigd van terrorisme. Zijn tante kwam naar me toe met de vraag of ik hem wilde verdedigen. Ik kon geen contact met hem krijgen en zag hem voor het eerst in de rechtzaal. Het was een mooie jongen. Sterk. Hij zat met grote zwarte ogen voor zich uit te staren. Alsof hij er niet echt bij was.

Toen de politie er achter kwam hoe zijn moeder was omgekomen, gebruikte ze die informatie om aan te tonen dat hij daardoor terrorist was geworden. Tijdens mijn bezoek aan de gevangenis probeerde ik hem moed in te spreken. Ik zei: ‘We gaan je onschuld bewijzen. Ik heb het bewijs dat je heel ergens was toen de aanslagen plaats hadden waarvan je wordt beschuldigd!’ Die jongen keek mij aan en lachte alleen maar. Later begreep ik wat er in zijn hoofd omging. Hij dacht: die vrouw is veel ouder dan ik en kijk eens hoe naïef ze is.

Die jongen is toch veroordeeld. Ik heb toen het Europese gerechtshof in Straatsburg aangeschreven. Een maand later was hij dood. De officiële verklaring was dat hij aan het werk was op het dak en er is afgevallen.

Ik heb dit werk vijf jaar gedaan. In die jaren heb ik er nooit bij stilgestaan hoe zwaar het was. Ik kwam er gewoon niet aan toe om te voelen. Wat ik deed was riskant, maar ook daar heb ik nooit bij stil gestaan. Natuurlijk ben ik bedreigd en kreeg ik telefoontjes van mensen die zeiden: we maken je af. Ik heb het nooit serieus genomen. Als je het serieus neemt, vreet het je op. Bovendien, als je in God gelooft – of je nu moslim bent, zoals ik, of christen of jood – dan weet je dat je na je dood bij God komt. Moet je dan je leven lang bang zijn om dood te gaan? Moet je dan compromissen sluiten met je geweten?

Drie jaar geleden ben ik naar Moskou gegaan omdat ik van een buitenlandse organisatie een beurs kreeg om een wetenschappelijke vervolgopleiding te doen. Eerst wilde ik niet uit Grozny weg. Maar toen dacht ik: het is een kans om nieuwe kennis te vergaren en ervaringen te delen met andere studenten.

Maar sinds ik in Moskou woon, ben ik depressief. Als ik nu naar een natuurfilm kijk, kan ik het niet verdragen als een roofdier een hertje verscheurt. En dat terwijl ik in Grozny met droge ogen de uiteengerukte lichamen in de massagraven aanschouwde. Maar nu ik daar weg ben, is er alleen nog maar een grote leegte. Het ergste is dat ik besef dat ik niemand heb kunnen helpen. Ik voel me zelfs schuldig omdat ik vrouwen wier zonen waren verdwenen nog hoop heb gegeven. Hoop waarop? De doden zijn nooit gevonden, de schuldigen zijn nooit gestraft.

Ik heb een tijdje colleges Russisch constitutioneel recht gegeven aan de universiteit van Moskou. Halverwege het eerste college heb ik tegen mijn studenten, die mij zo hoopvol aangekeken, gezegd dat ik het gevoel had hen les te geven in iets dat gewoonweg niet bestaat. Toen ben ik gaan vertellen over mijn werk in Grozny. Hoe je familieleden van verdwenen personen kunt bijstaan, bijvoorbeeld. Maar toen de decaan daar achter kwam, zei hij: dit is geen plek waar je maatschappelijk werk kunt doen. Toen ben ik ontslagen.

Een volk dat een oorlog overleeft, bestaat uit helden. Doodgaan is makkelijk. Maar overleven? Ik ken een Tsjetsjeense vrouw, een moeder van vijf zonen van wie er vier zijn weggehaald door de Russen en nooit zijn teruggekomen. Ze heeft alleen nog een zoontje van dertien over. Ieder mens zou zich voor één moment moeten voorstellen hoe het is als je ziet hoe je zoon, die misschien nog in pijama is en slaperig, wordt geslagen en weggesleept door soldaten en nooit meer terug komt. En dat vier keer achter elkaar. Wat voor kracht heb je dan nodig om door te leven? Ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me er toch wel een voorstelling van maken.

Als ik mijn studie heb afgemaakt, ga ik terug naar Grozny. Om naar buiten te brengen wat er gaande is in de Kaukasus. De situatie in Tsjetsjenië is nu redelijk stabiel, maar de schendingen van de mensenrechten van Tsjetsjenen gaan gewoon door. Alles wat ik in Grozny heb meegemaakt, heeft me een enorm gevoel van verantwoordelijkheid gegeven. En als je eenmaal een pad kiest in je leven, moet je daar niet van afwijken.’

Renate van der Zee