Flitsend knutselen

Wanneer een artiest zich vol trots, flair en zelfverzekerdheid aan het publiek presenteert dan heeft die artiest swagger. Het is dus logisch dat de Amerikaanse rapper T.I. voor zijn nummer Swagger Like Us maar meteen zijn drie collega’s uitnodigde die het binnen de toch al niet bescheiden hiphopwereld wel het meest met zichzelf getroffen hebben: swaggermiljonairs Jay-Z, Lil Wayne en Kanye West.

De op internet actieve Nederlandse filmmaker Teemong heeft ook swagger. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de originele filmpjes die hij op YouTube zette. Een zelfgemaakte trailer van de eerste Rambo-film waarin zo goed als alleen het dierlijke gekreun overblijft. Een bizarre, close-up gefilmde monoloog van een emotionele, aan porno verslaafde internetter die achter zijn computer de meest krankzinnige variaties voorbij ziet flitsen op zoek naar iets dat bij hem nog lust kan opwekken. En een nepreportage die zich tot kitscherige horror ontwikkelt, over de karikaturale Antilliaan Gino die als ‘toezienhouder’ werkt in het leegstaande bejaardentehuis De Oude Bok waar alleen nog een junk in een rolstoel woont die hij dagelijks van crack voorziet.

Maar het blijkt vooral uit de door hem vervaardigde videoclip voor Swagger Like Us die inmiddels als ‘fanmade video’ op YouTube staat maar die hij in eerste instantie als ‘the official video’ op de filmpjessite zette. En waarom ook niet. Zijn flitsende clip steekt de eindeloze stroom ongeïnspireerde formuleclips (een spuitende fles champagne, een glimmende auto, niet minder glimmende modellen) moeiteloos naar de kroon. Zijn clip is een kunstwerk op zich, dat in de flitsende montage het ritme van het nummer op briljante wijze volgt en op vrijwel elke zin van de rappers reageert met bijpassende beelden.

Teemong illustreert de teksten met beelden uit het collectieve filmgeheugen die duidelijk barsten van de swagger: de mannen van Reservoir Dogs die in hun pakken in slow motion hun grote klapper tegemoet wandelen, de machtsdronken Braziliaanse straatjongen uit City of God vlak voor een vuurgevecht met de politie. Maar ook met pogingen tot swagger, zoals Robert DeNiro die in de klassieke scène uit Taxidriver voor de spiegel oefent in machismo.

De letterlijke visuele reacties op de teksten van de rapper, geven die vaak een andere lading. Kanye die rapt ‘my swagger is Mick Jagger’ terwijl we de Stones-zanger schokkerig zijn heupen zien bewegen; T.I. die rapt dat niemand zo heet is als hij terwijl een persoon in de brand vliegt; en steeds weer een drol wanneer iemand rapt dat hij ‘de shit’ is. Natuurlijk is het soms flauw maar dat geldt voor die teksten ook, en dat laten die beelden zien. Dit zou de officiële clip moeten zijn, als ego’s en copyright niet in de weg zaten.

Saul van Stapele