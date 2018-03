Financiën Wouter Bos (PvdA) Budget: 4,3 miljard (2,4 procent van de Rijksbegroting) Minister Bos wil de overheidsfinanciën op orde houden en ziet erop toe dat de financiële kaders voor de rest van de kabinetsperiode niet worden overschreden. Hij wil in 2011 een overschot op de begroting realiseren van 1,0 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit jaar behaalt hij een overschot van 1,2 procent. Dat is in belangrijke mate toe te schrijven aan de hogere inkomsten uit aardgas, volgend jaar ruim 14 miljard euro. Voor de soliditeit van de overheidsfinanciën op lange termijn wordt echter gekeken naar het ‘robuuste’ EMU-saldo waarin de gasbaten niet zijn meegerekend. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën is van belang om de kosten van de vergrijzing (vooral pensioenen en zorg) te kunnen opvangen. Het robuuste EMU-saldo verslechtert al vijf jaar op rij. Het tekort, nu 1,2 procent van het bbp, komt volgend jaar uit op 2,1 procent. Den Haag:22.2.7 Minister Bos. © foto Roel Rozenburg

Rozenburg, Roel