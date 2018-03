Film Voorkeur

All of Me (Carl Reiner, 1984, VS). Weinig smaakvolle, ijdele komedie waarin Steve Martin vele variétékunstjes mag vertonen. In de rechterhelft van zijn lichaam reïncarneert immers de ziel van een rijke oude vrijster (Lily Tomlin). Zijn twee persoonlijkheden vinden elkaar steeds aardiger. RTL4, 14.05-15.55u.

Haakon Haakonsen / Shipwrecked (Nils Gaup, 1990, Noorwegen/Zweden). Spannende jeugdfilm. Scheepsjongen spoelt aan op onbewoond eiland. Althans, dat lijkt zo. Eén, 14.05-15.35u.

Rennschwein Rudi Rüssel 2 - Rudi rennt wieder (Peter Timm, 2007, Duitsland). Vervolgfilm is klucht over het gezinsleven, met een hoofdrol voor een varkentje dat heel hard kan hollen. Ned.3, 15.30-16.55u.

Hackers (Iain Softley, 1995, VS). Clubje techno whiz kids wordt ten onrechte verdacht van industriële computercriminaliteit in hartstikke eigentijdse, toffe thriller. Met Angelina Jolie. Veronica, 18.25-20.30u.

Judge Dredd (Danny Cannon, 1995, VS). Aan Mad Max, Robocop en Blade Runner schatplichtige, bombastische big-budget-actiefilm met Sylvester Stallone als politieman, rechter en beul in het New York van 2139. Veronica, 20.30-22.20u.

A Way of Life (Amma Asante, 2004, Engeland). Veelbelovend debuut biedt onomwonden portret van het kansloze, gewelddadige bestaan van werkloze tieners in Zuid-Wales, gecentreerd rond een even kettingrokende als racistische moeder van 17 jaar (Stephanie James). Canvas, 21.45-23.15u.

Ghosts of the Abyss (James Cameron, 2003, VS). Regisseur van Titanic maakte documentaire waarin hij op afstand bestuurbare camera’s laat snuffelen aan het op 12 kilometer diepte liggende wrak. RTL7, 22.00-23.50u.

Cobra (George P. Cosmatos, 1986, VS). Even gewelddadige als reactionaire thriller met Sylvester Stallone als politieman die radicaal afrekent met criminelen.

Legends of the Fall (Edward Zwick, 1995, VS). Draak van een familie-epos, gesitueerd in de nadagen van het Wilde Westen. De drie zoons van oud-kolonel Anthony Hopkins, onder wie Brad Pitt, zijn alledrie verliefd op Julia Ormond. BBC1, 23.20-1.25u.

That's Your Funeral (John Robins, 1972, Engeland). Rivaliserende begrafenisondernemingen in Engelse provinciestad krijgen tot overmaat van ramp concurrentie uit Amerika. Klucht met Bill Fraser. BBC2, 2.00-3.20u.