Film Voorkeur

Don (Arend Steenbergen, 2006, Nederland). Twaalfjarig voetbaltalent komt terecht op een gemengde school in uitleggerige jeugdfilm over jongens die kunnen uitgroeien tot vechtersbazen of dat in miniatuur al zijn. Ned.3, 19.00-20.35u.

The Net (Irwin Winkler, 1995, VS). Thriller volgens het stramien van de onschuldige eenling, die door anonieme machten achtervolgd en van zijn identiteit beroofd wordt. Sandra Bullock komt als vereenzaamde softwarespecialiste in het bezit van een curieus bestand waarmee praktisch elk computersysteem valt te kraken. RTL 8, 20.00-22.15u.

The Man in the Iron Mask (Randall Wallace, 1998, VS). Adequate genrefilm naar roman van Alexandre Dumas uit 1850 trakteert op dubbelrol van Leonardo DiCaprio – als Lodewijk XIV en diens in een kerker wegkwijnende tweelingbroer – én op de meest illustere drie musketiers ooit: Jeremy Irons, Gérard Depardieu en John Malkovich. Veronica, 20.05-22.35u.

The Sweetest Thing (Roger Kumble, 2002, VS). Komedie treedt evident in de voetsporen van Ally McBeal en Bridget Jones. Drie professioneel succesvolle vriendinnen van achter in de twintig (Cameron Diaz, Christina Applegate en Selma Blair) maskeren hun bindingsangst door avond aan avond in de disco op prooi te jagen. Dan wordt een van hen natuurlijk per ongeluk toch verliefd. RTL 5, 20.30-22.05u.

De kleine blonde dood (Jean van de Velde, 1993, Nederland). Met Gouden Kalf bekroond publiekssucces naar de vermeend (auto)biografische roman van Boudewijn Büch. Met Antonie Kamerling als gekwelde, homoseksuele schrijver die een onverwachte band ontwikkelt met het ongewenste zoontje (Olivier Tuinier) dat hij bij Loes Wouterson verwekte. RTL 7, 21.00-22.55u.

St. Elmo’s Fire (Joel Schumacher, 1985, VS). Aantrekkelijk en amusant maar weinig opzienbarend jonger broertje van The Big Chill: portret van een heterogeen gezelschap twintigers wier hechte schoolvriendschap op de proef wordt gesteld wanneer volwassen verantwoordelijkheden zich aandienen. Met Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Estevez. RTL 8, 22.15-0.20u.

De vierde man (Paul Verhoeven, 1983, Nederland). Verhoeven en scenarist Gerard Soeteman plachten af te geven op critici die deze verfilming van een novelle van Gerard Reve als een artistiek hoogtepunt beschouwden in hun vermeend platte oeuvre. Reviaanse symboliek volop in doortimmerde magisch-realistische thriller waarin een volksschrijver (Jeroen Krabbé) een levensgevaarlijk heteroseksueel avontuur beleeft met Renée Soutendijk. Ook met Thom Hoffman. RTL 7, 22.55-0.55u.

The Chill Factor (Hugh Johnson, 1999, VS). Regiedebuut van cameraman is een actiefilm in de traditie van Speed, die zich van cliché naar cliché weet te slepen. Chemisch wapen dient tijdens vervoer onder de 10 graden Celsius te blijven. SBS 6, 23.20-1.15u.

Scarface (Brian de Palma, 1983, VS). Minder noodzakelijke remake van Howard Hawks’ film uit 1932 is een barokke en zeer gewelddadige gangsteropera waarin Al Pacino als een Cubaanse immigrant in het Florida van de jaren tachtig uitgroeit tot onderwereldkoning en ten onder gaat aan overmoed, cokeverslaving en incestueuze liefde voor zijn zusje. Ook met Michelle Pfeiffer. WDR, 24.00-2.30u., tweetalige uitzending.

A Guide to Recognizing Your Saints (Dito Montiel, 2006, VS). Het straatleven in New York is zelden zo hard, maar ook met zoveel genegenheid, kleur en diversiteit in beeld gebracht als in dit regiedebuut. Montiel baseerde zich op zijn gelijknamige memoires over zijn jeugd in een multi-etnische buurt in de wijk Queens in de jaren tachtig. Robert Downey jr. speelt doorleefd de schrijver als volwassen man. Hij keert na vele jaren terug naar zijn oude wijk, omdat zijn vader ernstig ziek is. De film schakelt vervolgens heen en weer tussen zijn thuiskomst en zijn jeugd. BBC 2, 0.10-1.45u.