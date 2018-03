Film van de dag

Harry, un ami qui vous veut du bien. Michel heeft een modelgezin met een lieve, begrijpende vrouw en drie dotjes van kinderen. Onderweg naar hun vakantieadres maakt Michel een sanitaire stop en wordt hij aangesproken door Harry, die hem herkent van school. Hij herinnert zich dat Michel gedichten schreef en citeert enkele strofen.Harry is geschokt dat Michel nauwelijks nog schrijft. Zonder zich echt op te dringen, gaan Harry en zijn ordinaire vriendin mee op vakantie. Harry is er om Michel te helpen. Hij koopt een auto met airconditioning voor hem en creëert omstandigheden zodat Michel weer zou kunnen schrijven.Maar wie is Harry eigenlijk? En wat wil hij? Deze stijlvolle Franse thriller varieert op Hitchcocks verfilming van Patricia Highsmith’s Strangers on a Train en suggereert dat Harry de afsplitsing is van Michels onderdrukte verlangens. (Dominik Moll, 2000, F). Canvas, 23.45-1.40u.