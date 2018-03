Voetbalclub Excelsior heeft gisteravond in de eerste divisie de eerste periodetitel veroverd. De ploeg van trainer-coach Ton Lokhoff won in en tegen Emmen met 2-0. Dat was voor de degradant van vorig seizoen uit de eredivisie ruim voldoende voor het eerste succes in het nieuwe seizoen. René van Dieren en Robert Braber maakte in de slotfase de Rotterdamse doelpunten.