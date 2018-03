EU tegen actieplan economie

Er worden geen Europese stimuleringsmaatregelen genomen tegen de trage economische groei. Dat zei de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker gisteren op de eerste dag van een informele bijeenkomst in Nice van EU-ministers van Financiën. De EU zal niet het voorbeeld volgen van de VS, waar alle huishoudens een check kregen van 800 tot 1.600 dollar om de economie een oppepper te geven.

„In de jaren ’70 heeft een aantal landen zeer negatieve ervaringen opgedaan met dat soort maatregelen”, zei Juncker. „De impact ervan was op de korte termijn klein. Op lange termijn leverde het grote tekorten op, die werden doorgegeven aan latere generaties.”

De Europese vakbeweging ETUC pleitte woensdag voor een Europees investeringsfonds om de economische groei te stimuleren. Een slecht idee, zei de Duitse minster van Financiën Peer Steinbrück gisteren. „Mijn indruk is dat zo alleen maar geld verbrand wordt.”

Uit cijfers die de Europese Commissie afgelopen week bekendmaakte, blijkt dat de Europese economie dit jaar trager groeit dan verwacht. Uitgegaan wordt nu van een groei van 1,4 procent. Dat is ongeveer een half procentpunt lager dan in april was voorspeld. De inflatie loopt dit jaar op tot 3,8 procent, hoger dan verwacht. Toch wilde Juncker niet van een recessie spreken. „Dat moet je niet doen”, zei hij. „Dat klopt niet.”