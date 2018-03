Engelse zorg over financiers voetbal

Voetballiefhebbers, bestuurders en trainers in Engeland maken zich steeds meer zorgen over de invloed van buitenlandse geldschieters in de nationale competitie.

Vanmiddag organiseren fans van Liverpool voorafgaand aan de topper tegen Manchester United een grote protestmars bij het stadion aan Anfield Road, gericht tegen de Amerikaanse eigenaren, Tom Hicks en George Gillett Jr.

De woede van de supporters richt zich tegen hen omdat de Amerikanen in de ogen van de fans bezig zijn de club te ruïneren. De ondernemers zouden Liverpool met schulden hebben opgezadeld. Bovendien loopt de bouw van het nieuwe stadion vertraging op als gevolg van de internationale economische ontwikkelingen.

In een verklaring stellen boze fans dat hun protestmars één doel heeft: „Een mars van passie, een mars van woede, een mars van rode solidariteit die zijn boodschap luid en vol trots uitbrult: genoeg is genoeg! Wegwezen!”

De invloed van buitenlandse clubeigenaren kreeg dit seizoen een nieuwe wending, toen Manchester City werd overgenomen door een onderneming uit Abu Dhabi die honderden miljoenen euro’s in de club wil investeren. De eigenaren kochten vlak voor het verstrijken van de transfertermijn de Braziliaan Robinho van Real Madrid voor ruim veertig miljoen euro, en kondigden aan zo nodig 150 miljoen te zullen bieden op de Portugees Cristiano Ronaldo van stadgenoot Manchester United.

De Franse coach van Arsenal, Arsène Wenger, waarschuwde deze week dat het evenwicht verdwijnt uit het Engelse voetbal als gevolg van de buitenlandse investeringen. „Als je over zulke bedragen praat, waar is de logica?”, vroeg Wenger zich af. „Als dit te ver gaat, zijn er geen regels meer.”

Andere clubs uit de Premier League in handen van rijke buitenlandse ondernemers en investeerders zijn Chelsea, Aston Villa, Fulham, Manchester United, West Ham United en Portsmouth.

Ook de Engelse voetbalbond, de FA, heeft toenemende zorgen. FA-voorzitter Lord Triesman zei gisteren in The Daily Telegraph dat hij de regels voor de financiering en het bezitten van voetbalclubs „onvoldoende” acht. „Wij willen dat degenen die onze clubs leiden dat doen met het belang voor de lange termijn voor ogen, voor hun financiële gezondheid en het sportieve succes, niet voor het maken van snelle winsten.”