Electoraal opportunisme zal het CDA eens opbreken

Hoogleraar algemene politicologie aan de Universiteit van Amsterdam

Freek de Jonge vergeleek de CDA-kiezers met rokers: ze weten dat het slecht is voor henzelf en hun omgeving, maar ze kunnen het niet laten. Verkiezingsuitslagen en peilingen geven aan dat de CDA aanhang inderdaad vrij stabiel is en zeker veel stabieler dan die van de andere middenpartijen, de VVD en de PvdA. De groep kiezers die uit gewoonte altijd op het CDA stemt is zo langzamerhand echter aan het uitsterven. Deze groep is goed voor ongeveer 15 zetels en de rest van de CDA-aanhang zal moeten komen van kiezers die ook een andere partij overwegen.

Hierbij concurreert het CDA vooral met de VVD en in mindere mate met PvdA, CU en Verdonk. Uit electoraal onderzoek blijkt dat kiezers zich bij deze keuze vooral laten leiden door inhoudelijke afwegingen. Het CDA zal zich inhoudelijk dus moeten profileren ten opzichte van deze verschillende stromingen in een concurrentie om groepen kiezers met sterk uiteenlopende beleidsvoorkeuren. Vanwege het bleke inhoudelijke profiel van het CDA is het niet onwaarschijnlijk dat het potentieel straks alle kanten uitwaaiert.

Deze tijd kent twee grote sociale kwesties. De eerste betreft de toekomst van de nationale verzorgingsstaat in Europees verband. De tweede betreft de problematiek die samenhangt met migratie. Beide sociale kwesties leiden tot onzekerheid onder burgers en deze vertaalt zich terug in de publieke opinie. Uit opinieonderzoek blijkt dat in Nederland veel steun is voor het behoud van de verzorgingsstaat, voor inkomensnivellering en voor behoud van de hypotheekrenteaftrek.

Tegelijkertijd vindt een grote meerderheid dat migranten zich dienen aan te passen, dat er minder asielzoekers moeten worden toegelaten en dat misdaad strenger bestraft dient te worden.

De politieke partijen worstelen met de ontwikkeling van een programma dat aansluit bij deze kiezersvoorkeuren en tegelijkertijd de eigen ideologische uitgangspunten niet overboord gooit. Bij het CDA leidt deze worsteling vooralsnog tot onduidelijkheid, maar vooral tot electoraal opportunisme.

Tot in de jaren 90 heeft het CDA een sterke rol toegekend aan het maatschappelijk middenveld. Onder de kabinetten-Balkenende I, II en III hadden christen-democraten volgens de VU-politicologen Van Kersbergen en Krouwel „de opvallende neiging het eens zo gewaardeerde maatschappelijk middenveld te privatiseren en te ‘vermarkten’”.

Uit angst voor de electorale consequenties heeft men de hervormingen van de verzorgingsstaat echter een jaar voor de verkiezingen van 2006 min of meer stopgezet en heeft het CDA zich, na het PvdA-geblunder rond de AOW, juist geafficheerd als kampioen van de bescherming van de arrangementen van de verzorgingsstaat. Donners recente uitspraken over de verhoging van de AOW-leeftijd laten echter zien dat de CDA-lijn allerminst consistent is.

Een ander interessant voorbeeld is de hypotheekrenteaftrek. Het huidige stelsel spoort mensen aan zich diep in de schulden te steken, niet af te lossen en de kosten af te wentelen op de gemeenschap. Vanuit typisch christen-democratische deugden als spaarzin en bezitsvorming zou men verwachten dat het CDA de hypotheekrenteaftrek zou willen koppelen aan een annuïteitenhypotheek – een regeling waarin schulden worden afgelost. Hans Hillen (Kamerlid voor het CDA tot 2003) zat helemaal op die lijn, maar ook op dit punt heeft het CDA in de campagne van 2006 beloofd niets te zullen doen.

Ook als het gaat om de problematiek rond immigratie en integratie worstelt het CDA met het ontwikkelen van een heldere beleidslijn. Tot in de jaren 90 hoopten velen bij het CDA dat immigranten zich op een ‘verzuilde’ manier zouden organiseren en dat zij op eenzelfde manier zouden emanciperen als de katholieken in de vorige eeuw. Dit impliciete multiculturalisme is vanaf 2002 snel vervangen door een andere lijn, ook toen al uit electorale motieven. De problematiek rond integratie is voor het CDA een heet hangijzer. Zo is men opvallend stil over islamitische scholen, hetgeen wij danken aan het CDA-kroonjuweel bij uitstek: de in de grondwet verankerde gelijke financiering van het bijzonder onderwijs .

Bovenstaande voorbeelden laten zien hoe weinig standvastig de koers van het CDA is geweest. In de campagne van 2006 heeft het CDA de impliciete belofte gedaan voorlopig niets wezenlijks te zullen doen, maar de AOW-kwestie laat zien dat dit geen begaanbare weg is. Het electorale opportunisme van het CDA is succesvol geweest, mede door het geknoei van de concurrentie en een milde pers.

Te verwachten valt dat het CDA de komende jaren steeds krachtiger zal worden uitgedaagd om aan te geven welke visie het heeft op de toekomst. Als die visie ontbreekt, of men de politieke koers steeds blijft afstemmen op opinieonderzoek, kan de aanhang uitwaaieren naar verschillende kanten. Vooral de VVD zou hiervan kunnen profiteren, maar wellicht ook Verdonk. Verder loopt Balkenende het risico een koekje van eigen deeg te krijgen. Voor een campagneteam moet het immers een koud kunstje zijn hem als draaikont neer te zetten.