Een koeienstal die poëzie uitstraalt

Architect Birgit de Bruin (44) trok bij haar echtgenoot Zef Soogelée (50) in op zijn boerderij in Ransdaal. Een boerenbedrijf met maïs, kerstbomen, zonnebloemen en vleeskoeien die ze zelf slachten. Nog even en de koeien krijgen een nieuwe stal van 70.000 euro.

Jullie slachten eigenhandig?

„Dat mag niet, dus we brengen het naar een heel klein slachthuis en een zeer volleerd slager. Het vervoeren, doden en bewerken van het vlees is essentieel voor de kwaliteit ervan.”

Dit leven is wel een omslag geweest voor jou?

„Ik had nooit iets speciaals met koeien, maar het zijn prachtbeesten. Ze stralen een onvoorwaardelijke rust uit. Het eerste kalf dat ik geboren zag worden, kwam uit een bruine koe. Het kalfje zelf was spierwit. We noemden het Bruin, ook vanwege mijn achternaam. Met deze koe heb ik een bijzondere band gehad.”

Met een koe?

„Het is niet zo dat we koeien knuffelen, maar we zorgen heel goed voor ze. Vooral voorafgaand aan de slacht, want ze voelen dat het gebeurt. Toen het de tijd voor Bruin was, heb ik haar dagen van te voren met tranen in mijn ogen gevoerd. Maar het bijzondere was, dat zij mij juist troostte. De dag van de slacht lag Bruin rustig in het stro en ben ik er even tegenaan gaan zitten. Dat was een uniek moment.”

Je hebt haar vlees natuurlijk niet gegeten.

„Destijds riep ik dat ik nooít meer vlees wilde eten. Hoe kon ik haar nou opeten? Maar Zef zei dat het juist van respect getuigt als je dat wél doet. Want je bent trots op het dier. Dat is echt zo. Het is net als boontjes uit je eigen tuin, daar geniet je extra van. Ik heb nog één klein stukje van haar in de diepvries liggen. Dat kan ik maar niet opeten.”

Krijgen de koeien een extra luxe stal?

„We hebben nu ongeveer veertig koeien – waarvan overigens een groot deel afstamt van Bruin – en die wensen we meer ruimte toe. Dragende koeien lopen bijvoorbeeld apart, net als koeien met kalfjes en grote stieren. Dat doen we om inteelt te voorkomen.”

Als architect heb je de stal natuurlijk zelf ontworpen.

„Samen met mijn man en een oud-collega. Ik ben er te nauw bij betrokken om het helemaal zelf te doen. We wilden een moderne en open houten stal, met hybride vormen zodat die mooi in het landschap ligt, een zwevend dak met uitloop naar de weides. De stal moet eenvoud maar ook poëzie uitstralen. We zijn van plan de bouw te starten in november, maar de gemeente doet nog lastig. Het verkrijgen van de vergunningen gaat ontzettend traag.”

De koeien komen mooier te wonen dan jullie?

„Ons nieuwe huis wordt ernaast gebouwd, zodat we meer verbonden zijn met de natuur en de koeien. In het ontwerp zitten daarom grapjes verborgen. Zo kun je als je op de wc zit, door een raampje de koeien zien.”

