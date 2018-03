Een goede opvoeding, wat is dat eigenlijk?

De meeste ouders op de dr. E. Boekmanschool in Amsterdam zijn het er over eens: anderen aanspreken op wangedrag van hun kinderen is goed. Alleen doen ze het zelf liever niet. „Het is een heilig huisje”, zegt Gé van der Heijden (50). „Je bemoeit je met je eigen kinderen. Maar ik zie vaak dat groepjes de zwakkeren pakken. Ouders zien dat vaak niet van hun eigen kinderen. Toch vind ik een andere ouder niet de aangewezen persoon om ze erop te wijzen.”

Op deze basisschool is kinderen corrigeren via hun ouders not done. Ouders pikken dat niet, zegt de een. Ik moet nog zes jaar met die ouders door, zegt een ander. Een derde oppert: we vinden het kennelijk belangrijker dat we het gezellig hebben met elkaar.

Ouders moeten het lef hebben om elkaar aan te spreken op opvoeding. Op de voetbalclub, in de speeltuin of het zwembad. Dat schreef de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) deze week in een advies aan minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie). Om dit te bevorderen, zou de overheid moeten investeren in wat Amerikanen the village rond ouders noemen. Bijvoorbeeld informele thema-avonden over opvoeding subsidiëren in het buurthuis of op de hockeyclub.

Het gaat om álle ouders, zegt Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek in Utrecht en een van de adviseurs. Maar de positieve effecten zouden het grootst zijn voor kinderen wier ouders eerder een klap uitdelen dan met ze te praten. „Sterke informele netwerken helpen mensen die het moeilijk vinden om op te voeden”, zegt De Winter. „Ouders moeten daar onderling vrij over kunnen spreken. Zonder taboes en zonder angst dat de school of kinderbescherming een dossier over je aanlegt.”

Want dát gebeurt nu, stelt hij. De Winter: „De overheid investeert in verwijsindexen en risicotaxaties op scholen en consultatiebureaus, in plaats van in echte hulp. Tegelijk pleegt de kinderbescherming overvalacties met onaangekondigde huisbezoeken en uithuisplaatsingen met de politie erbij, als ze vermóédt dat kinderen worden mishandeld.”

Vorig jaar stelde de kinderrechter 29.000 kinderen onder toezicht van een gezinsvoogd, 3.000 meer dan in 2006. Tegelijk besteden hulpverleners volgens De Winter 60 procent van hun tijd aan overleg in plaats van aan concrete hulp voor ouders.

Hij vindt dat de repressieve stroming doorschiet. „Ik merk dat ik niet meer kritisch mag zijn over de manier van werken van jeugdzorg. Dan zegt men: ben jij dan vóór kindermishandeling?” Ook jeugdcriminologe Josine Junger-Tas zegt hierover: „We worden een heel repressief landje. Nederland sluit meer kinderen op dan welk ander Europees land ook.”

De ouders op het plein van de Dr. Boekmanschool zien het nut van constructieve opvoedingsgesprekken met elkaar wel in. Maar moeilijk blijft het. Merciana Mitelembe uit Angola (22, één kind) kreeg bijvoorbeeld ruzie met haar buurvrouw wier zoon haar een klap had gegeven. „Toen ik er wat van zei, steunde ze haar kind.”

Vader Roland Huguenin (45) onderschrijft het sociale isolement waar veel ouders volgens de RMO in zitten: „Ouders zijn erg op zichzelf. Vroeger werd je gewoon aangesproken op je gedrag. Maar laatst hoorde ik een ouder tegen een kind zeggen: gedraag je niet zo tegen de meester! Die meester schrok er zelf van. Het is een verloren gegane waarde die we weer in ere zouden kunnen herstellen.”

Wie bepaalt wat een goede opvoeding is? In elk geval niet de overheid, vindt Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler (VVD). „De overheid moet daar heel terughoudend in zijn. Ik ben een werkende moeder: voed ik dan wel goed op?”

Zelf ondervond ze de nieuwe „bemoeizucht” van de overheid onlangs aan den lijve: omdat ze een baby heeft, kreeg ze van het consultatiebureau een lijst vragen met als titel ‘Stevig Ouderschap’. „Of ik zelf als kind ben geslagen. Of ik opzie tegen de opvoeding van mijn kind. En of ik verwacht dat mijn partner me zal helpen in de opvoeding. Als ik ‘ja’ had ingevuld op te veel vragen, dan zou het consultatiebureau mij hebben ingedeeld bij de risicogroep voor kindermishandeling.”

Er zijn ook ouders die het normaal vinden om elkaar terecht te wijzen. Roy Fokké (48, twee kinderen): „Ik ga geen politieagent spelen, maar je moet ouders en kinderen sociaal gevoel bijbrengen.” Maddy Bergsma (40, twee kinderen): „Ik doe het al. Soms worden ouders boos, maar dat kan me niks schelen. Ik vind het ook niet erg als anderen het bij mijn kinderen doen. Kinderen vinden het meestal heel normaal als je ze corrigeert. De toon waarop is wel belangrijk.”

