Een fiere en kloeke Beethoven

Klassiek. 2x Beethoven, Missa Solemnis. Door Rot. Phil. Orkest/Y. Nézet-Séguin. Gehoord: 10/9, R’dam. Door Residentie Orkest/N. Järvi. Gehoord 12/9, Den Haag. Herh.: 13/9, aldaar; 14/9 Concertgebouw, A’dam.

Ongemakkelijkheid hoort erbij – dat is in Beethovens Missa Solemnis uitdrukking van de ‘condition humaine’. Geen partij ligt lekker, innerlijke vrede wordt tachtig minuten lang bevochten door groot koor, nog groter orkest en vier solisten. Dat maakt uitvoeringen van de Missa tot schaarse evenementen. Het was dus des te opmerkelijker – en voor de orkesten: zuurder - dat het werk deze week wordt uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch én het Residentie Orkest.

Voor de nieuwe Rotterdamse chef Yannick Nézet-Séguin (34) is Beethoven één van de pijlers waarop hij zijn relatie met het orkest wil gaan bouwen – juist omdat Beethovens muziek een ultieme testcase is voor zowel orkest als dirigent. Het maakte woensdag zijn keuze voor de Missa Solemnis zowel logisch als dapper. Nézet-Séguin, klein van gestalte, zorgde er met brede gebaren voor dat zijn uitvoering fier overeind bleef. Hij deed al jong ervaring op met het dirigeren van koren, en in de eerste delen wist hij het Tsjechisch Filharmonisch Koor tot fluisteringen van onaardse schoonheid te bewegen – van hart tot hart, zoals Beethoven wenste.

Overkoepelend was de Missa onder Nézet-Séguin enthousiasmerend en vitaal, met een intiem zingend solistenkwartet waarin vooral de bevochten stemschoonheid van tenor Werner Güra en de warmte van mezzo Cora Burggraaf (Agnus Dei) emotioneerden. Waar Nézet-Séguin zeker nog verder in zal groeien, is zijn grip op de musici; heel soms wekten gebaren de indruk dat de interpretatie in zijn hoofd een stapje verder was dan het klinkend resultaat.

Het contrast met de uitvoering gisteravond in Den Haag was groot. Hier geen volle zaal, maar een minstens voor één derde lege Dr. Anton Philipszaal. Dat zelfs bij een feestelijke ‘seizoensopening’ rijen leeg bleven, onderstreept de problematische status van het orkest dat meer toehoorders moet werven om zijn gemeentesubsidie te behouden.

Aan de uitvoering onder Neeme Järvi, die vanavond en morgen wordt herhaald, lag het niet. Die was opwindend en instrumentaal goed afgewerkt; een voorbeeld van een kloeke Beethoven naar klassiek model. De solisten bleken uitbundiger dan die in Rotterdam, met een ijzingwekkend Miserere door bas Robert Holl als hoogtepunt. Het Berlijns Omroepkoor paarde subtiliteit aan kracht en is zeker in de mannenstemmen verre superieur aan het Tsjechische koor dat zong in Rotterdam.

In de tweede helft hield Järvi goed de aandacht vast in het woud van climaxen en verstillingen. De manier waarop het Gloria en het versnipperde Dona Nobis Pacem waren opgebouwd, maakten duidelijk waarin bedaagd vakmanschap groot kan zijn.