Een bordje spaghetti op je hoofd. Nou en? Doorbijten 2

Alles is bereikbaar voor de jeugd. Materiële welvaart en het gemak van `instant satisfaction` maken ons verwend, gemakzuchtig en in het ergste geval zelfzuchtig. Maar door enkele weken met een aantal gelijk gestemden `af te zien` en een emotioneel - en soms ook fysiek zware - beproeving te ondergaan en met volharding te voleindigen gebeuren er met een jong mens vele positieve dingen die hem of haar helpen de transitie van kind naar volwassene te maken. Zo markeert een groentijd een scheidslijn tussen de oude wereld van school en gezin en die van zelfstandigheid en brengt de gemeenschappelijke ervaring van de groep een binding en onderlinge band die zich jaren zal voortzetten. En leer je elkaar bij te staan en hulp en ondersteuning te ontvangen van je lotgenoten op momenten dat je het niet meer ziet zitten. Zo werd mijn nichtje op haar 70ste verjaardag uitbundig toegezongen door haar jaarclubgenoten, met wie zij haar hele lange leven lief en leed deelde. En die dames zongen uit volle borst voor haar, ook na 50 jaar. En - als je volhoudt - volgt de voldoening van de ontdekking dat je echt wel wat kan hebben en meer aankunt dan je ooit had gedacht. Dan word je - ben je - lid van een community; je hebt geïnvesteerd en dat heeft waarde gekregen. Je hoort er niet alleen bij, bij deze community van studenten, het is meer: de universiteit en de stad waar je studeert zijn van jou. Je bent eigenaar geworden. En daar bouw je op voort gedurende je studietijd, je verdere sociale en professionele leven en in de diep gewortelde vriendschappen.