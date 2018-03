Een bordje spaghetti op je hoofd. Nou en? Doorbijten 1

Elk jaar is het weer raak. Verontruste tienerouders voelen zich genoodzaakt om moord en brand te schreeuwen over ontgroeningsrituelen die hun beschermd opgevoede prinsje of prinsesje lijdzaam ondergaat tijdens de kenningsmakingstijd (KMT) van een corps of gezelligheidsvereniging (Opiniepagina, 5 september). De realiteit is dat het merendeel van de aspirantleden - in tegenstelling tot hun wat naïeve ouders - precies weet wat hen te wachten staat, en dat het doorstaan hiervan betekent dat ze even moeten doorbijten. Ze lachen erom, en weten dat het eindig is. Niet zelden zijn de KMT-beproevingen overigens buitengewoon humoristisch en pedagogisch volstrekt verantwoord.

Terecht wordt opgemerkt dat lidmaatschap vrijwillig is. En de vrijwillige belangstelling is groot, getuige de onverminderd hoge inschrijvingscijfers landelijk. Een mentaal gezonde achttienjarige is prima in staat om zijn eigen grenzen te bepalen - en waar nodig aan te geven. Dat is zelfs de bedoeling, want vernedering is nooit een doel op zich. Is dat bordje spaghetti in uw dochters haar haar te veel van het goede? In dat geval wens ik uw kroost veel sterkte met zich handhaven op de werkvloer in de grotemensenwereld. Ervaring leert dat een studententijd aangevuld met een lidmaatschap niet alleen rijker is, maar ook dat de ontstane verbanden duurzaam zijn en je de club vaarwel zegt met een vracht aan ervaring.

Tot slot ter geruststelling van bezorgde ouders: uw kinderen zijn doorgaans in goede handen; de KMT`s van tegenwoordig worden van alle kanten gereguleerd en gemonitord, zowel intern als institutioneel. En tot de belastingbetaler: subsidiëring van studentenverenigingen van overheidswege is nihil dan wel verwaarloosbaar. Redenen genoeg om uw kind te stimuleren lid te worden van een studentenvereniging, of hij er nou korfbalt of spaghetti eet.