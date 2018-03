Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) Budget: 2,8 miljard (1,6 procent van de Rijksbegroting) De minister wil bedrijven meer ruimte geven om te vernieuwen en trekt daarvoor 500 miljoen euro uit. Volgend jaar zullen nieuwe innovatieprogramma’s van start gaan op het gebied van gezondheidszorg, energie, water, onderwijs en veiligheid. Ook wordt de komende jaren extra geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van informatietechnologie voor deze sectoren. Het aantal snel groeiende bedrijven blijft achter. Van der Hoeven vindt dat onwenselijk. Met het Innovatieplatform werkt het kabinet aan zogenoemde ‘groeiversnellers’. Honderd bedrijven zullen door Economische Zaken vijf jaar lang extra worden ondersteund. Deze kabinetsperiode wordt 438 miljoen euro in duurzame energie geïnvesteerd. Er wordt geld gestoken in duurzame mobiliteit, groene grondstoffen, duurzame elektriciteit en energiewinning in kassen. Den Haag:22.2.7 Minister van der Hoeven. © foto Roel Rozenburg

