Dorrestijn stopt

Hans Dorrestijn zet op zondag 7 december in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam een punt achter zijn carrière als cabaretier. Dit heeft zijn management meegedeeld. Hij zal in Carré zijn huidige voorstelling Ruïnes spelen. Hans Dorrestijn ontving in 2004 een Gouden Harp voor zijn hele oeuvre. Sinds 1973 heeft hij vijftien theaterprogramma`s gemaakt. Hans Dorrestijn zal zich vooral gaan wijden aan het schrijven van boeken, heeft zijn management laten weten.