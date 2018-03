Doek van 3 miljoen naar vuilverbranding

David Mickenberg, directeur van het Amerikaanse museum dat het schilderij Moeder en Kind van de Franse kubist Fernand Léger mogelijk als grof vuil liet verbranden, heeft deze week ontslag genomen. Het schilderij uit 1921, pronkstuk van het Davis Museum van het Wellesley College te Massachusetts, is drie miljoen dollar waard.

Twee weken geleden lekte uit dat het Davis museum de Léger kwijt was. Begin 2006 werd het schilderij, in 1954 gedoneerd, in verband met een renovatie met 31 andere werken uitgeleend aan het Oklahoma City Museum of Art. Na een expositie aldaar keerde de collectie in april 2007 terug naar Wellesley en werd verpakt in twee kratten tijdelijk op de vijfde verdieping van het museum opgeslagen. Daarna werd een deel opgehangen en een ander deel naar de kelder verplaatst. In november bleek de Léger te ontbreken tijdens het opstellen van een digitale catalogus. Waarschijnlijk bleef het doek in een van de kratten achter toen die naar de vuilverbranding werden gebracht.

Het museum wist de verdwijning geheim te houden tot eind augustus. Verzekeraar Travel Insurance heeft inmiddels drie miljoen dollar aan het museum uitgekeerd en een beloning van 100.000 dollar uitgeloofd voor degene die het schilderij alsnog vindt. Het Davis Museum belooft voortaan beter op haar collectie te letten, maar haar reputatie is geschaad. Één donateur heeft al twee staande kandelaars en een Chinees schilderij teruggeëist. Een van de kandelaars was gebroken en gerepareerd zonder dat haar dat was verteld.