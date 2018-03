Deutsche Bank stapt in Duitse Postbank

Voor de tweede maal in twee weken tijd neemt een grote Duitse bank een branchegenoot uit eigen land over. Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, neemt een belang van bijna 30 procent in Postbank, een dochterbedrijf van Deutsche Post. Daarnaast heeft Deutsche een optie genomen op een belang van nog eens 18 procent, voor 55 euro per aandeel. Dat hebben beide bedrijven gisteren bekend gemaakt.

Twee weken geleden kocht Commerzbank voor 9,8 miljard euro Dresdner Bank van verzekeringsconcern Allianz.

Deutsche Bank betaalt 2,8 miljard euro in contanten voor een belang van 29,75 procent in Postbank, omgerekend 57,25 euro per aandeel. Voor de financiering hiervan zal Deutsche een aandelenuitgifte doen voor 2 miljard euro.

De aangekondigde transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder en de mededingingsautoriteit. Naar verwachting zal de deelname begin volgend jaar definitief zijn. In Nederland wacht Deutsche Bank nog op goedkeuring voor de overname van enkele bankactiviteiten van ABN Amro die door Fortis worden afgestoten.

Postbank is de grootste consumentenbank van Duitsland met 14,5 miljoen klanten en 850 locaties. Deutsche Bank telt bijna tien miljoen klanten in Duitsland en heeft meer dan negenhonderd vestigingen. Grootste aandeelhouder in Postbank is het post- en logistiekbedrijf Deutsche Post dat 50 procent plus één aandeel bezit in het beursgenoteerde Postbank.

Op de beurs in Frankfurt werd met gemengde gevoelens gereageerd op de transactie. Het aandeel Deutsche Bank verloor 2,7 procent van haar waarde, terwijl Deutsche Post 2,3 procent hoger noteerde. Het aandeel Postbank zakte 4,8 procent in waarde.

