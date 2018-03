Denk eens aan het milieu bij studie in het buitenland

Bij de opening van het academisch jaar werd aandacht besteed aan internationalisering. ”Studenten moeten de grens over”, riep Jan Willem Oosterwijk, voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit. ”Kennis en talent zijn de belangrijkste grondstoffen voor de Nederlandse kenniseconomie”, stelt NUFFIC, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs in een recent verschenen rapport.

Frappant is dat blijkbaar niemand zich bewust is van het effect van internationalisering op onze voorraad olie en aardgas. Wanneer studenten deelnemen aan internationale cursussen is hun milieu-impact, gemeten als energieverbruik en bijbehorende CO2 -uitstoot, driemaal hoger dan die van reguliere dagstudenten. Deze is zelfs ongeveer 25 maal hoger dan van studenten die online onderwijs volgen. Dit blijkt uit een recent Engels onderzoek waarin contactonderwijs en online onderwijs vergeleken zijn op vijf aspecten: energiegebruik van eigen computers van studenten, papiergebruik, reizen, energiegebruik op de universiteit en het studiecentrum en energiegebruik thuis.

Het kabinet en de universiteiten doen er goed aan sámen te bekijken hoe de ambities op het gebied van internationalisering in het onderwijs op een minder milieubelastende wijze tot stand kunnen komen. Laat een deel van het onderwijs online plaatsvinden en ga partnerschappen aan met instellingen in het buitenland. Grenzeloos kan ook virtueel: gebruik je verbeelding.