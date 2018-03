'Degelijke schaatssport blijft sponsors trekken

Zijn bedrijf in financiële detachering wilde naamsbekendheid, in beeld komen op televisie. Waarom geen reclameborden bij het schaatsen? „Een degelijke sport met degelijke mensen”, zegt Hofmeier-directeur Marcel Adriaanse. „Dat paste precies bij ons imago.” In het Italiaanse Collalbo, bij het EK van de wonderschone 1.500 meter tussen de latere kampioen Sven Kramer en Enrico Fabris, beleefde het Leidse bedrijf van ongeveer honderd werknemers de primeur. „Een kleine stap met grote gevolgen.”

In Collalbo kwam Adriaanse in contact met schaatsster Marja Vis, die zonder sponsor goed presteerde. Na het afgelopen seizoen zou zij samen met Gretha Smit en Foske Tamar van der Wal de nieuwe Hofmeier-ploeg gaan vormen. Een klein commercieel team, getraind door Ron Neymann, vorig seizoen assistent van Ingrid Paul bij Telfort en eerder coach van Rintje Ritsma. „Ik heb ook Jan Bos nog in de aanbieding”, zei Neymann in het voorjaar tegen de sponsor. „Toen ben ik met de mensen van Hofmeier gaan praten en het klikte heel goed”, zegt Jan Bos (33). Er bleek bovendien ruimte voor de jonge sprinters Jurre Trouw en Pim Schipper, twee goede trainingspartners.

Zo presenteerde Hofmeier gisteren op het schietterrein Dorhout Mees in de Flevopolder een eigen commerciële schaatsploeg. Met een ex-wereldkampioen sprint (Bos in 1998) en een winnares van olympisch zilver (Smit in 2002). „Hiermee zijn we een goede speler in de schaatswereld”, constateerde directeur Adriaanse tevreden.

Voor hem geen overdreven geschreeuw bij de entree. „Bescheidenheid siert de mens.” Geen flitsende lasershows bij de presentatie, maar schaatshumor van spreekstalmeester Erik Hulzebosch, die de teamleden voorstelde aan de hand van het paar schaatsen dat in hun carrière het meest belangrijk was geweest. „Het verschil tussen marathon en langebaan? Langebaanschaatsers liggen overdag op bed, ik zie zelfs ’s nachts af en toe mijn bed niet.”

Vorig seizoen klonken in de schaatswereld geluiden dat er te weinig ruimte zou zijn voor nieuwe teams. TVM was oppermachtig, met toppers als Sven Kramer, Wouter Olde Heuvel, Carl Verheijen, Erben Wennemars, Paulien van Deutekom, Ireen Wüst en Renate Groenewold. DSB kon op de sprint meedoen om de prijzen, met Marianne Timmer, Simon Kuipers, Annette Gerritsen en Mark Tuitert. Maar de Telfort-ploeg, rond trainster Ingrid Paul die naar Canada vertrok, hield het na zes jaar (eerst onder de naam DPA) voor gezien. Naast de topteams van TVM en DSB is Hofmeier nu met VPZ en APPM een van de drie kleinere commerciële ploegen. „We wilden landelijke bekendheid”, zegt Adriaanse, die een budget van bijna een miljoen euro beschikbaar heeft. „Met deze ploeg kun je Nederland bestrijken.”

Onbetwiste kopman van de nieuwe ploeg is Jan Bos, vorig jaar nog kansrijk voor de wereldtitel sprint tot zijn val op de tweede 500 meter. „Het enige verschil met Telfort [waar hij de afgelopen jaren reed, red.] is dat deze ploeg kleiner is. Maar de insteek blijft hetzelfde: hard trainen.” Minder salaris neemt de 33-jarige routinier op de koop toe, en over faciliteiten klaagt hij niet. „De belangrijkste faciliteit voor mij zijn goede trainingspartners. Die heb ik hier, met Jurre en Pim.”

Adriaanse toonde zich verguld met kopman Bos. „Je zoekt toch een grote naam. We hebben nu een goede mix van ervaring en jeugd.” En natuurlijk heeft hij de ambitie om met zijn ploeg de beste te worden. „Maar de groei moet hand in hand gaan met de groei van onze organisatie. We streven naar kwaliteit, niet naar volume.”

Eerder deze week toonde VPZ dat geleidelijke groei best tot een mooie commerciële ploeg kan leiden. Vijf jaar geleden noemde de toenmalige coach Peter Mueller het team nog een „kiddy camp”, omdat er geen topsportsfeer heerste. Inmiddels heeft de noordelijke ploeg al een wereldkampioene (Barbara de Loor in 2005) en is VPZ op papier na TVM en DSB nu nummer drie van Nederland. Met een gelikte show werden eerder deze week de twaalf schaatsers en drie coaches voor komend seizoen gepresenteerd. De ploeg haalde Tom Prinsen en Remco Olde Heuvel van Telfort en Diane Valkenburg uit het gewest Zuid-Holland.

Ab Krook, technisch adviseur van VPZ, greep de presentatie aan om namens de commerciële ploegen de schaatsbond KNSB nog eens te waarschuwen. „Volgens de statuten van de bond bestaan de merkenteams niet eens, ook al financieren ze de hele boel. Het wordt hoog tijd om een nieuw topsportmodel op te zetten, waar de merkenteams deel van uitmaken.” De vroegere topsportcoördinator van de KNSB maakt zich zorgen om de bestuurlijke problemen bij de bond – waar in korte tijd voorzitter Carel Paauwe en directeur topsport Hans Gootjes opstapten – en noemde Theo de Rooij, Ard Schenk en Doekle Terpstra als kandidaat-bestuurders. „Gezamenlijke sturing blijft van belang, anders organiseert iedereen straks zijn eigen feestje.”