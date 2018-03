Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) Budget: 8,4 miljard (4,7 procent van de Rijksbegroting) Stabiliteit in de organisatie van Defensie aanbrengen is een belangrijke doelstelling voor het komend jaar van minister Van Middelkoop. „De grote reorganisaties hebben hun vruchten afgeworpen maar ook hun tol geëist’’, schrijft hij. 2009 zal wederom in belangrijke mate in het teken staan van de missie in Afghanistan waar Nederland in NAVO-verband deel uitmaakt van de ISAF-operatie van de Verenigde Naties. Er is 50 miljoen euro extra gereserveerd voor personeelsbeleid. Defensie kampt al enige jaren met een groot tekort aan personeel. Dit is een gevolg van de concurrentie op de arbeidsmarkt, die volgens Van Middelkoop de komende jaren nog verder zal toenemen. Defensie wil voorrang geven aan verbetering van de operationele inzetbaarheid. Den Haag:22.2.7 Minister Middelkoop. © foto Roel Rozenburg

