De vrouw trekt de broek aan

Dit najaar wordt het modeseizoen van de Nieuwe Dame. Virtueel gesproken dan, in werkelijkheid moeten we haar nog tegenkomen. Maar als het aan de ontwerpers en trendwatchers ligt – en de modebladen met hun najaarsspecials – kun je die Nieuwe Dame elk moment tegenkomen. Misschien vanmiddag wel bij de kassa: de vrouw met volwassen uitstraling, geen tijd voor flauwekul en to the point. Haar kleding is ingetogen, een beetje streng en vooral bedekt. Geen kantje te bekennen, geen decolleté, geen bling bling. Maar ze is wel degelijk aanwezig en na seizoenen van jurkjes en rokjes heeft ze voor het eerst weer een broek aan.

Die nieuwe damesachtigheid zette eigenlijk vijf jaar geleden in. Toen werd het nog afgedaan als ‘de secretaresselook à la Miss Moneypenny’, vanwege de strikblouses, kokerrokjes en pumps met ronde neus. De erotiek was niet helemaal verdwenen, alleen minder plat en juist suggestiever. Daarna werd de mode nog bedekter, ontwerpers kwamen met laagjes (tunieken op broeken en leggings), ruime jassen in viltige stoffen, hooggesloten jurken en tops. Sommige ontwerpers zeiden geïnspireerd te zijn door de moslima’s op straat, anderen schreven het toe aan een gevoel van onveiligheid. Dit najaar lijkt het alsof die damesachtige stijl in balans is, met een juiste dosis vrouwelijkheid en ingetogenheid. ‘De muze heeft grijze haren’ berichtte NRC Handelsblad al eerder na het zien van de internationale collecties. En ontwerpers behandelen die muze met respect. Wat wil je, het zijn immers de vrouwen die dit soort kleding kunnen betalen – tenminste, als ze door het glazen plafond heen kunnen breken.

De opleving van zoveel vrouwelijke volwassenheid zorgde voor een niet te stoppen stroom jurkjes, rokjes, blouses, tunieken en hooggehakte schoenen. En heel even liet de korte rok zich nog zien, maar deze wordt dit najaar vervangen door haar serieuze, kuitlange variant al of niet in Schotse ruit. Jurken en rokken mogen hun finest hour beleven, er is een ander kledingstuk waarin heel veel volwassen vrouwen zich zeker voelen en dat is de pantalon. De afgelopen seizoenen kwam de pantalon een beetje in de verdrukking door het jurkengeweld, maar dit najaar maakt hij een echte come back. Van een nogal saai en voorspelbaar kledingstuk is de broek getransformeerd tot een garderobestuk met veel gezichten. De catwalks lieten een grote variëteit aan modellen zien, van bootcut, skinny, met wijde pijpen tot meer bollende exemplaren. Dat betekent dat er een broek voor iedereen bij zit. Een update.

De te korte broek: het model dat ruim boven de enkel eindigt en eigenlijk alleen geschikt is voor vrouwen met lange benen. De zoom ‘snijdt’ het been halverwege en maakt het optisch korter. Dit soort broeken staan goed bij een lange tuniek of grof gebreide trui. Draag er mooie hakken onder en geen laarzen, want dan verdwijnt het effect.

De broek met wijde pijpen: à la Katharine Hepburn. De onderkant van de pijp is anderhalf keer zo breed als de bovenkant. Deze broek is ideaal voor lange vrouwen. Kleine vrouwen moeten dit model vermijden – het maakt ze dikker en de benen nog korter. Draag hem met hoge hakken en zo dat de zoom de grond net raakt en de neus van de schoen eronder uit komt, dit verlengt de benen. Voor een meer masculiene look zorgen loafers of brogues, die dit najaar heel actueel zijn voor vrouwen.

Boot Cut: een broek met slanke pasvorm tot de knie en daarna wijder uitlopend zodat er een laars onder past. Voor alle vrouwen geschikt, omdat hij het been en de billen flatteert en subtiele rondingen creëert. Dragen met hakken of ballerina’s, maar zorg dat de pijpen lang genoeg zijn – te kort staat stom. Te combineren met elk soort topje en zeker met het colbert dat ook weer terug is in de mode.

Skinny: superstrak model dat alleen geschikt is voor wie slank is, groot of klein. Vrouwen met een stevig postuur moeten deze broek uit hun hoofd laten. Combineren met een volumineuze top om contrast te creëren, met pumps voor een sophisticated look of killer heels voor een meer pittige look.

Tapstoelopende broek: moderne versie van de wortelbroek. Geplooid en bollig aan de bovenkant, tapstoelopend naar onderen toe. Draagbaar voor veel vrouwen, de losse pasvorm bovenaan is geschikt voor wie zich zorgen maakt om een buikje, maar zij die brede heupen en een stevig achterwerk hebben kunnen hem beter vermijden. Dragen met getailleerd jasje, hoge hakken en een net topje.