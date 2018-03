De stelling van Rick van der Ploeg: Bos wordt door iedereen gezoend als hij het aardgas niet verkwanselt

Wereldwijd gaat het slecht met de economie en de financiële markten verkeren in een ongekend diepe crisis. Daar gaat Nederland klappen van krijgen. Hoe kan het kabinet dan nog een deugdelijke begroting opstellen voor volgend jaar?

„Dat kan altijd, al is het moeilijk. Er is sprake van een wereldwijde inzinking. Voor een exportland als Nederland is dat slecht nieuws. Door de waardedaling van de dollar en het pond zijn onze producten duurder geworden ten opzichte van die uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Verder zorgt de stijging van de grondstoffenprijzen voor economische verschuivingen in de wereld. Rusland en het Midden-Oosten hebben een enorm koopkrachtige vraag. Zij kunnen daardoor bedrijven in het Westen overnemen.”

Wij worden relatief armer ten opzichte van die landen.

„Ja, maar doordat daar meer koopkracht ontstaat, profiteren wij ook. We kunnen meer naar die landen exporteren. Het is geen zero sum game.”

Desondanks zijn de vooruitzichten voor volgend jaar ongunstig.

„De wereldeconomie draait slecht, maar Wouter Bos kan voor Nederland doctor Pangloss van Voltaire nazeggen: ‘er is niets aan de hand’. De export blijft op peil, de werkloosheid blijft laag. De minister van Financiën kan het zich zelfs veroorloven 3 miljard uit de hoed te toveren voor lastenverlichting en de afschaffing van de WW-premie uit de mouw van zijn jas te financieren. Het begrotingsoverschot wordt iets minder groot, maar de overheidsfinanciën lopen niet uit de hand.”

Dat komt omdat het aardgas meer opbrengt voor de schatkist.

„Daarom is het een goed idee om een fonds voor de aardgasbaten op te zetten naar het voorbeeld van Noorwegen.”

Waarom? Zo gaat het toch ook prima: een deel in de schatkist en een deel voor de infrastructuur?

„Er is al heel veel verjubeld. Tot 1994 is met de aardgasbaten een veel te riante verzorgingsstaat opgebouwd. De kabinetten-Lubbers en Kok waren nodig om dat weer onder controle te krijgen. Na 1994 is het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ingesteld. Het FES geeft geld uit aan investeringen in de infrastructuur. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat had allemaal projecten op de plank liggen die werden ingediend. Je had net zo goed het geld direct kunnen verbranden.”

Er zijn grote projecten mee gefinancierd. Dat is toch prachtig?

„Er zijn nooit deugdelijke kosten-batenanalyses gemaakt, er was geld dat besteed moest worden. Je kon het zo gek niet verzinnen of er werd FES-geld voor uitgetrokken. Bedrijven leunden achterover en zeiden tegen de overheid: jullie hebben genoeg geld beschikbaar, financier het zelf maar. Bouwbedrijven maakten daar natuurlijk gebruik van. Daardoor ontstond de bouwfraude. Bewindspersonen zoals Netelenbos (PvdA) en Jorritsma (VVD) hingen hun politieke prestige op aan die grote projecten. Daar moest zoveel mogelijk geld in worden gestopt. Er circuleerden lijsten van Verkeer en Waterstaat en iedereen mocht lobbyen, tot de Kamerleden aan toe. Dat is de schandvlek van het aardgas in Nederland.”

De aanleg van de Betuwelijn of HSL kan dit kabinet niet meer terugdraaien.

„Als Wouter Bos als een goede minister van Financiën de geschiedenis wil ingaan, kan hij zeggen: ik stop met het FES en alle aardgasbaten gaan in een onafhankelijk fonds.”

Hij heeft de aardgasbaten nodig om inkomstentegenvallers weg te werken. Voor volgend jaar was in het regeerakkoord een lastenverzwaring van 1,1 miljard ingeboekt en nu komt hij met 3 miljard lastenverlichting.

„Hij moet lef tonen door als een minister van Financiën te zeggen: de aardgasbaten gaan linea recta in een onafhankelijk fonds. Als je de bedragen optelt van de gasvoorraad die er nu nog is, kom je tot een fonds dat ongeveer even groot is als dat van Noorwegen. Heel Nederland, van links tot rechts, zal Bos een dikke zoen geven.”

Is het niet veel te laat? Het aardgas wordt al 50 jaar opgepompt en over 25 jaar zijn de voorraden uitgeput.

„Beter laat dan nooit. Een derde is indertijd besteed aan consumptieve uitgaven en uitkeringen, een derde aan ondoordachte investeringen in de infrastructuur. Laten we het laatste derde deel goed gebruiken. We kunnen voorzieningen treffen voor de toekomst. Hij kan dit het Bos-fonds voor de vergrijzing noemen. Als hij het maar doet.”

Wat moet Bos nog meer doen?

„Hij moet inzetten op een verdere hervorming van het belastingstelsel. Ik pleit voor een belastingstelsel met een bredere grondslag en lagere tarieven. Het is in Europa niet langer vol te houden om een inkomstenbelasting te hebben met een toptarief van 52 procent.”

Daar denkt uw partij, de PvdA, heel anders over.

„De tandem Bos-Balkenende moet een politieke uitruil bereiken. Lagere toptarieven en afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters op de huizenmarkt in ruil voor de aanpak van de aftrek van de hypotheekrente en de pensioenpremies. Balkenende draagt de rest van zijn leven een pak boter op zijn hoofd als hij die twee aftrekposten taboe blijft verklaren.”

Dat doen ze nooit.

„Je kunt de hypotheekrente voor iedereen aftrekbaar maken tegen het tarief van de eerste schijf en de toptarieven verlagen. Maar het CDA en de PvdA gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Ze hebben beide onwrikbare posities ingenomen. Daarom is dit ook geen kabinet van de toekomst.”

Ze moeten nog drie jaar regeren.

„Ze zijn uitgeregeerd. Voor de komende jaren staat er vrijwel niets op de rol.”

Doet u eens een suggestie.

„Dit kabinet schuift grote projecten op de lange baan. Waarom is Nederland niet in staat om rekening rijden in te voeren? We hebben er geen zin in en we maken het technisch zo ingewikkeld dat het onmogelijk wordt. In Engeland, in Spanje en in Aziatische landen kunnen ze dat wel. Hier worden verfijningen gebruikt om alles te vertragen. Eurlings (Vervoer, CDA) is een raspoliticus, maar het is toch bizar dat je tot 2011 moet wachten voordat er iets gaat gebeuren.”

De Europese ‘Galileo-satellieten’ die men voor het systeem van plaatsbepaling wil gebruiken, moeten nog gelanceerd worden.

„We hebben toch al jaren GPS? Dat werkt ook. In Londen heeft (oud-burgemeester) Ken Livingstone er met zijn socialistische kop doorgeramd dat iedereen die met de auto naar de City wil, een heffing van aanvankelijk 5 en vervolgens 8 pond betaalt. Hier heeft minister Cramer (PvdA, Milieu) niet eens met haar vuisten op tafel geslagen.”

Nederland is een polderland.

„Dat zien we bij de impasse rond de verhoging van de AOW-leeftijd. Op het gebied van de sociale zekerheid gebeurt er bijna niets onder dit kabinet.”

Volgend jaar wordt het verplichte pensioen op 65-jarige leeftijd losgelaten en komt er een bonus om werknemers van 62 jaar of ouder te stimuleren langer door te werken.

„Maar het kabinet heeft niet gezegd: we gaan allemáál langer doorwerken op termijn. Daar had men de bonus die ze nu hebben aangeboden, voor kunnen inzetten.”

Het is niet zo urgent. Er valt veel participatie te winnen van mensen onder 65 jaar.

„Je moet de bakens verzetten voor dingen die over twintig jaar nodig zijn. Daar moet je niet in 2016 mee beginnen, maar uiterlijk in 2012. Ga desnoods door tot 70 jaar. Daarvoor had je de worteltjes die Bos nu heeft uitgedeeld kunnen gebruiken. Dan heb je een beetje zoet en een beetje zuur. Nu hebben ze het weggegeven zonder verantwoordelijkheid voor de toekomst te nemen.”

Waarom durft het kabinet die stap niet te zetten?

„Wouter Bos heeft (in 2006,red.) hard geleden onder de aanvallen van Marcel van Dam. Die had met zijn column vrije advertentieruimte in de Volkskrant om diens AOW-plannen aan te vallen. Van Dam maakte Bos met onjuiste argumenten belachelijk. En het CDA heeft in de jaren negentig ook een trauma over de aanpak van de AOW opgelopen.”

Er is het rapport van de commissie- Bakker...

„Wat zegt die? In 2040 gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar en daarmee beginnen we in 2016. Dat is toch bizar!”

Hoezo?

„Dat advies is veel te slap. Die commissie had de verhoging van de AOW-leeftijd kunnen koppelen aan de verwachte stijging van de levensduur. Dan kun je altijd nog uitzonderingen maken voor zware beroepen.”

Er ligt wel een afspraak over de aftopping van de ontslagvergoedingen.

„Over de versoepeling van het ontslagrecht bestond een unaniem SER-advies. Bos was het daarmee eens. Het is gesneuveld omdat iemand zo graag fractievoorzitter van de PvdA in de Kamer wilde worden. Bos had zijn partij keihard tot de orde moeten roepen. Hij had moeten zeggen: hier staan we voor, de SER is het er mee eens en ik heb het trouwens ook al aangekondigd in mijn ‘Netspar’-lezing van 2006. Door dit na te laten is er een cultuur van ‘njet’ ontstaan, waardoor er nog minder kans op hervormingen is.”

U staat buiten de politiek. Dan heeft u makkelijk praten over hoe de politieke verlamming doorbroken moet worden.

„Ik draag vier onderwerpen aan waarmee de politiek aan de slag kan. Een aardgasfonds, aanpak van de files, uitruil van de belastingen en aftrekposten en verhoging van de AOW-leeftijd.

Er is nog iets waar ik me zorgen over maak. Ik vraag me af hoe het toezicht op de zorgverzekeraars is geregeld. Wat gebeurt er als een zorgverzekeraar in financiële problemen komt? Mijn advies aan Wouter Bos is dat hij een taakgroep opzet om dat zo snel mogelijk uit te zoeken.”